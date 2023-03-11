「2023國際自由車環台賽」明登場 沿路賽點交通管制

2023年國際自由車環台公路大賽，將從3月12日至16日分5站舉行，今年賽事列為國際自由車總會（UCI） 2.1級頂尖賽事，為亞洲規模最大且具指標性的公路大賽，也是台灣舉辦重要國際級運動賽會之一，屆時將有來自全球31個國家、24個頂級職業車隊或國家隊知名職業明星選手約197位菁英參賽。

警政署指出，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽，各站競賽時間、地點如下：

一、第1站-台北市站（112年3月12日9時15分）：台北市仁愛路繞圈賽，全程83.2公里。

二、第2站-桃園市站（112年3月13日9時30分）：桃園市政府至桃園市復興區角板山公園，全程120.59公里。

三、第3站-浪漫台三線站（112年3月14日9時30分）：新竹縣竹北市光明六路東2段（與高鐵七路交岔口）至台中市石岡旅客服務中心，全程154.5公里。

四、 第4站-南投縣站（112年3月15日9時30分）： 南投縣政府至日月潭向山遊客中心，全程165.57公里。

五、 第5站-高雄市站（112年3月16日9時30分）：佛光山佛陀紀念館至高雄國家體育場，全程146.44公里。

警政署表示，為確保各站競賽賽道行車順暢，維護交通秩序及選手安全，已通報各相關警察局落實執行交通管制勤務。特別呼籲用路人在各站賽會期間，隨時收聽警察廣播電臺路況報導，配合提前改道行駛，避開競賽管制區域，並遵守賽道各路口員警指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與賽事安全。