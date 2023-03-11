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越南籍男子開車遇攔竟狂奔 員警追捕制伏查出身分

聯合報／ 記者林保光／即時報導

越南籍范姓男子來台工作，開同鄉男子的轎車遇警方攔查，他擔心警方查出他的身分，趁隙拔腿狂奔。員警追他200公尺，將他制伏在地，才查出他近1年前逃離原工作單位，經通報為失聯移工。警方將他解送移民署查處。

3月9日午後，范姓男子（28歲）開車經過高雄市前鎮區二聖路與武慶路口，遇前鎮警分局一心派出所巡邏員警，疑要躲開員警，開車忽快忽慢，更令員警起疑，上前攔下他的車。

范姓男子先是佯裝配合警方查行車執照，當員警要他拿身分證件或居留證時，他突然轉身拔腿狂奔，員警一徒步追去，另人騎上警用機車緊追，約200公尺後，將范姓男子壓制，帶回派出所，查出他去年3月18日已被原雇主通報為失聯移工。警方依違反入出國及移民法，將范姓男子移交移民署專勤隊查辦。

警方追捕到范姓男子，將他壓制在地。記者林保光／翻攝
警方追捕到范姓男子，將他壓制在地。記者林保光／翻攝

移民署 移工

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