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影／他戴神帽領贓款被逮 「三鐵冠軍帽」不保佑做壞事的人！

影／他戴神帽領贓款被逮 「三鐵冠軍帽」不保佑做壞事的人！

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓詐欺車手，犯案都戴著一頂宮廟帽，上個月陸續在新北市蘆洲區多家超商、銀行ATM提領超過15萬贓款，被警方鎖定。周二（7日）下午警方持拘票，前往陳男彰化住處逮人，現場查扣相關證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦，另向上溯源，持續追查贓款流向。

經調查，陳姓男子（41歲）有多項前科的他，平日以打零工維生，家住彰化的他，為了想多賺點錢，屢將心思動到歪腦筋上，多次學人做偏門。上個月他搜尋臉書賺錢工作，看見某工作社群內貼文，工作輕鬆可日領高薪，便立即與對方聯繫。

上個月（2月）他與對方互加通訊軟體LINE聯繫，隨後依約親赴北上應徵面試，當天既被詐騙集團，安排入住西門町某間旅館，接著被帶去辦戶頭、手機，開始當起車手提領贓款。就這樣，陳男被安排到新北市蘆洲區，於超商、銀行ATM提領贓款，隨後將15萬元贓款交付給上游水手，詐騙集團則給他1萬5千元生活費。

上個月，蘆洲警方接獲報案，轄內多家超商、銀行ATM，被車手提領贓款，經調閱周邊監視器畫面，鎖定頭戴宮廟帽子的陳男涉嫌，於周二（7日）下午警方持拘票，前往陳男彰化住處逮人，現場查扣相關證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦，另向上溯源，持續追查贓款流向。

蘆洲警分局集賢所副所長朱文祥呼籲，網路上所發布之偏門工作大多為詐騙集團所散布之消息，目的要騙取民眾帳戶當成人頭帳戶，如有接收到詐騙訊息，請記3步驟「一聽、二掛、三查證」，也可以撥打165反詐騙專線或110報案電話求證。

陳姓男子與同夥，在新北市蘆洲區多家超商、銀行ATM提領詐欺贓款。記者曾伯愷／翻攝
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蘆洲警方持拘票，前往陳男彰化住家逮人，警詢後依詐欺罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方持拘票，前往陳男彰化住家逮人，警詢後依詐欺罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男車手頭戴宮廟帽子犯案，成為鐵證，遭警鎖定逮捕。記者曾伯愷／翻攝
陳姓男車手頭戴宮廟帽子犯案，成為鐵證，遭警鎖定逮捕。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方持拘票，前往陳男彰化住家逮人，警詢後依詐欺罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
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詐騙集團 贓款

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