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七旬長者拜廟忘了方向 獨行3公里跌進水溝被發現

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣溪湖鎮71歲楊姓男子昨上午出門就沒回家，家屬報警緊急協尋，傍晚在3公里外的埔鹽鄉角樹村的側溝找到，楊男全身發抖，警方通和消防分隊指派救護車送往衛福部彰化醫院救治，晚上無大礙被家人接回，警方今天請楊男到警分局做指紋建檔以防日後走失查無身分。

警方今天指出，溪湖警分局溪湖派出所警員劉栩銘昨（10）日下午1點接獲民眾報案，指稱罹患失智症家屬楊男上午10點離家未歸，家人擔心他曾輕微中風，走路不方便，獨行可能發生危險，請警方協尋。

因楊男罹患失智症屬於第一類的緊急協尋人口，警方通知線上巡邏警網並調閱路口監視器，下午5點多在埔鹽鄉角樹村員鹿路一段找到躺在側溝裡的楊男，身體有輕微擦傷。昨天氣暖和，但他穿著背心仍全身發抖，臉色發青，意識清楚，被送往彰化醫院救治，家屬接到通知立即趕到醫院，再三向警消道謝。

警方根據路口監視畫面，研判楊男獨自外出後，走到溪湖鎮信仰中心福安宮參拜，出了宮廟就忘記住家方向，逕自走到埔鹽鄉，疑因行動不便跌到側溝。警方接到路人報案有老人跌進水溝，趕到現場救人，

楊男沒帶「愛心手鍊」，溪湖警分局今通知家屬帶楊男到警分局做指紋建檔，預防日後失走可找到人。分局長黃壬鍵表示，家有失智或容易迷路的老人，民眾可申請「愛心手鍊」，警分局也提供指紋建檔服務，走失者被尋獲後可透過刑事警察局指紋電腦比對系統確認走失者身分，讓警方能更順利、迅速找到家屬。

警方受理後立即通報線上巡邏警力協尋並循線積極調閱路口監視器，終於在17時許於埔鹽鄉角樹村員鹿路一段尋獲該楊姓長者(41年次)躺臥在水溝內，身穿灰色背心上衣、臉色發青、面無血色且全身發抖，立即通報救護車接駁送彰化醫院急救，成功救回一命，家屬對於警方及消防人員及時趕到搶救，不斷表達感謝之意。

彰化縣消防局救護人員接到溪湖警分局通知，到埔鹽鄉員鹿路救起楊男。圖／警方提供
彰化縣消防局救護人員接到溪湖警分局通知，到埔鹽鄉員鹿路救起楊男。圖／警方提供

失智症 監視器

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