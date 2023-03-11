賊星該敗！高雄男順手牽走腳踏車 悠哉走路遭活逮

家住高雄市美濃區的吳姓女子，日前一早起床要去運動時發現，自己平時代步用的淑女車，竟然不翼而飛，嚇得她急忙報案，警獲報前往吳女住處附近勘查，當場與吳發現一陳姓男子大喇喇地牽著她不見的淑女車，詢後陳依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

吳女表示，平常她都將淑女車停放在自家門口，沒想到，早上7時許起床後，欲騎車出去運動時，卻發現腳踏車不見了，於是趕緊向警方報案。

旗山分局美濃分駐所警員吳俊德、林至上了解案情後，先隨同吳女在自家附近搜尋，當行經美濃區自強橋時，正巧發現陳男牽著與特徵相符的淑女車，隨即將他攔下盤查。

「這是我買的！」穿著白衣的陳姓男子路上面對警方盤查，矢口否認偷竊，當時吳女正由警員陪同在住家附近找尋不見淑女車，吳女走近一看，清楚指認淑女車上的特徵，就如先前她向警方說明一致，讓陳男百口莫辯。