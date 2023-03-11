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八旬失智婦赴速食店買輪胎 高雄暖警機智調查助返家

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市楠梓分局日前接獲軍校路某速食店報案求助，警到場發現鄭姓八旬婦人疑似走失迷路，像速食店員要求「買輪胎」，店員聽得滿頭霧水，由於她全身上下沒有任何證件，警將她帶回派出所耐心詢問，勉強拼湊出家屬聯絡方式，才順利協助鄭婦返回女兒家住處。

警方指出，鄭婦自稱一早從六龜區搭公車到市區，原本是想來眼科診所，卻不小心走迷了路，竟走到附近的速食店，告知店員要買輪胎，由於她的記憶斷斷續續停留在過往，僅表示自己家住六龜，無法一一清楚回答警員的問題。

警員當時耐心地透過老婦零碎回答的字眼，如姓名、生日等，經一番抽絲剝繭拼湊調查後，終於聯繫上鄭婦的女兒，但因女兒正值上班期間，一時之間抽不出空檔，只好聯繫熟識的計程車運將協助，將鄭婦先載返左營區的住處。

楠梓分局呼籲，民眾應隨時注意家中長者動向，方能有效避免家中長者走失，可在長者穿著如衣角或飾品上，留下名字及聯繫方式，倘有緊急情事，可立即撥打110尋求警方協助。

鄭姓婦人由熟識的計程車運將協助載返住處。記者古和純／翻攝
鄭姓婦人由熟識的計程車運將協助載返住處。記者古和純／翻攝

速食 六龜

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