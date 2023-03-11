高雄女誤踩油門轎車直衝超商 幸未波及無辜
高雄市大樹區昨晚9時許，30歲李姓女子開車載著友人，前往超商欲停車購物時，不慎誤踩油門，轎車就直接衝撞店家玻璃停進超商內，警方獲報查看，李女酒測值為0，且無疲勞駕駛情況，所幸現場僅財損並無人員受傷，詳細事故原因仍待進一步釐清。
警方調閱路口監視器畫面，李女當晚駕駛車輛，直接在紅燈前右轉開往溪埔路超商，原本她應拉起手剎車打P檔，竟不慎誤踩油門，轎車撞破超商側門玻璃，逕自停入超商內的用餐休憩區，僅離超商內ATM一步之差，幸好當時無人受傷。
「我是不小心的！」李女嚇呆地說，驚惶地站在轎車旁面對警員詢問事發過程，由於她稍有頭暈，事後由她同行的羅男陪同由119救護人員送往義大醫院救護，並無生命危險。
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