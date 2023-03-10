尖石男不明原因躺路中 汽車開過驚覺輾到人
新竹縣尖石鄉晚間發生一起離奇車禍，一輛自小客車在行經馬胎部落的產業道路時，突然車身顛簸，駕駛下車才驚覺輾到人，被輾的男子卡在車下一動不動，救護人員到場時遭輾男子已經沒了呼吸心跳，被立即送往醫院急救，警方目前將進一步釐清事故發生原因。
據了解，遭輾的32歲男子為尖石當地居民，卻不明原因路倒在義興村馬胎9鄰的道路，因該道路沒有路燈、視線昏暗，駕駛自小客車的60歲男子不察，輾到人才驚覺出事，但遭輾男子一度卡在車下，被救出時已沒有呼吸心跳。
據駕駛稱，看到路中有人影時已來不及煞車，下車查看才驚覺輾到人；救護人員指出，遭輾男子現場即已昏迷、沒意識，被送上救護車載往台北榮總新竹分院急救，到院前OHCA。
橫山警分局將釐清事故發生原因，遭輾男子腹部有大面積傷勢，疑似遭車輛直接輾過腹部。
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