快訊

被質疑「凱子外交」？傳密國要求15.4億換邦交 吳釗燮證實有接觸

經典賽／吉力吉撈蹲捕配前隊友江少慶先發登板 王柏融改打8棒

桃園酒駕男撞死人肇逃 警循線逮人

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園新屋63歲的熊姓男子昨晚間9時許，與友人聚會飲酒後，駕駛轎車中山東路二段346號前擦撞1名31歲的彭姓泰籍移工，熊男肇事逃逸，其餘移工見狀報警，不過彭男經送醫仍宣告不治；楊梅警分局表示，警循線逮到熊男酒測值達0.48毫克，警詢後全案依公共危險及肇事逃逸罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

昨晚9時50分許，熊男與友人聚會後開車返家，行經中山東路二段直行往中壢方向在新屋區中山東路二段346號前，不慎撞擊在路邊聊天的彭男，不過是發當下撞擊力道強，造成彭男身體多處擦挫傷，熊男卻未停下來揚長而去。

一旁郭男友人立即報警，不過郭男經送醫仍宣告不治；警方事後調閱沿途監視器，追查熊男下落，於晚間11時30分許於熊男家中逮人，並對其實施酒測，酒測值達0.48毫克，警詢後全案依公共危險、肇事逃逸罪嫌，移送桃檢偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園新屋63歲的熊姓男子昨晚間9時許，與友人聚會飲酒後，駕駛轎車中山東路二段346號前擦撞1名31歲的彭姓泰籍移工，彭男送醫不治。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋63歲的熊姓男子昨晚間9時許，與友人聚會飲酒後，駕駛轎車中山東路二段346號前擦撞1名31歲的彭姓泰籍移工，彭男送醫不治。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋63歲的熊姓男子昨晚間9時許，與友人聚會飲酒後，駕駛轎車中山東路二段346號前擦撞1名31歲的彭姓泰籍移工，彭男送醫不治。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋63歲的熊姓男子昨晚間9時許，與友人聚會飲酒後，駕駛轎車中山東路二段346號前擦撞1名31歲的彭姓泰籍移工，彭男送醫不治。記者翁唯真／翻攝

酒測 移工 桃園 酒駕

延伸閱讀

桃園民主聖地辦自由戀愛展 邀卡被批語意不通「民主前輩哭」

台灣虎航宣布 5月10日正式開航桃園-普吉航線

經典賽／桃園市府廣場連續直播3天 樂天女孩助陣

桃園平鎮蓋公車轉運站卡關 議員批誘因不足

相關新聞

國泰世華銀行資深副總酒駕 推同車妻頂替當場抓包送辦

國泰世華銀行資深副總鄧崇儀，3月5日晚間21時許酒駕，在台北市大安區和平東路、金山南路口發生交通事故，警方到場時，同車廖...

機捷台北車站收恐嚇信「放3顆炸彈」 共構台鐵緊急巡查

有民眾今天下午2點07分寄信件至內政部長信箱，揚言在桃園機場捷運A1台北車站放置3顆炸彈，內政部第一時間通知相關單位，與...

台灣最美風景！3國中生見車禍 冰淇淋不吃了衝上前幫忙

新北市新莊區中平路，昨天傍晚發生一起車禍，機車騎士當場拋摔路中央，一旁路人紛紛衝前幫忙指揮交通，連路過3名國中生，也將手...

調查局新站主任名單出爐 毒詐高手呂順正派升中山站

調查局今天公布最新外勤站主任異動名單，現任公共事務處科長呂順正，曾協辦扁家洗錢案、偵辦「李哥」集團靈骨塔詐騙案，還有史上...

自命「俄羅斯黑手黨」買槍販毒仲介性交易 4男全栽了

高雄市劉姓男子涉嫌買槍擁槍自重，成立LINE群組「魚魚報班」調度旗下成員聯繫14名嫖客與少女性交易，又利用蔡姓少年販毒，...

嘉義市車燈具工廠火警 及時撲滅無人傷亡

今天下午3時53分嘉義市北港路一處汽車維修工廠傳出火警，嘉義市消防局派遣德安、第一、東區等分隊前往馳援，現場為汽車燈具工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦