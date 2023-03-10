桃園酒駕男撞死人肇逃 警循線逮人
桃園新屋63歲的熊姓男子昨晚間9時許，與友人聚會飲酒後，駕駛轎車中山東路二段346號前擦撞1名31歲的彭姓泰籍移工，熊男肇事逃逸，其餘移工見狀報警，不過彭男經送醫仍宣告不治；楊梅警分局表示，警循線逮到熊男酒測值達0.48毫克，警詢後全案依公共危險及肇事逃逸罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
昨晚9時50分許，熊男與友人聚會後開車返家，行經中山東路二段直行往中壢方向在新屋區中山東路二段346號前，不慎撞擊在路邊聊天的彭男，不過是發當下撞擊力道強，造成彭男身體多處擦挫傷，熊男卻未停下來揚長而去。
一旁郭男友人立即報警，不過郭男經送醫仍宣告不治；警方事後調閱沿途監視器，追查熊男下落，於晚間11時30分許於熊男家中逮人，並對其實施酒測，酒測值達0.48毫克，警詢後全案依公共危險、肇事逃逸罪嫌，移送桃檢偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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