調查局新站主任名單出爐 毒詐高手呂順正派升中山站

調查局今天公布最新外勤站主任異動名單，現任公共事務處科長呂順正，曾協辦扁家洗錢案、偵辦「李哥」集團靈骨塔詐騙案，還有史上最大古柯鹼走私案，局長王俊力考量呂長期對媒體協調事務熟悉，拔擢台北市調查處中山站主任；熟悉肅貪與外事業務的督察處科長楊任之，調升台北市調查處士林調查站主任；台北市調查處國內安全調查及諮詢科長周瑞璋，調升台北市調查處松山站主任。

此次異動共43人，人員名單如下：

公共事務室新聞聯繫科科長呂順正調陞臺北市調查處中山調查站主任。 台北市調查處國內安全調查及諮詢科科長周瑞璋調陞臺北市調查處松山調查站主任。 督察處督察科科長楊任之調陞臺北市調查處士林調查站主任。 廉政處北部偵辦科科長馮國建調陞新北市調查處板橋調查站主任。 國家安全維護處國安管理科科長陳東宏調陞新北市調查處重新調查站主任。 國際事務處情資研析科科長黃國維調陞新北市調查處雙和調查站主任。 秘書室綜合企劃科科長謝智皓調陞新北市調查處新店調查站主任。 資通安全處資料管理科科長姜彥吏調陞桃園市調查處桃園調查站主任。 經濟犯罪防制處犯罪預防科科長林山峻調陞桃園市調查處機場調查站主任。 桃園市調查處犯罪防制科科長李明印調陞桃園市調查處機動工作站主任。 航業調查處犯罪防制科科長應明中調陞臺中市調查處臺中調查站主任。 臺南市調查處國家安全維護及保防科科長謝檔明調陞臺南市調查處新營調查站主任。 廉政處南部偵辦科科長朱忠政調陞臺南市調查處機動工作站主任。 高雄市調查處國家安全維護及保防科科長李俊仁調陞高雄市調查處鳳山調查站主任。 高雄市調查處國內安全調查及諮詢科科長陳俊成調陞高雄市調查處岡山調查站主任。 高雄市調查處經濟犯罪防制科科長張傑程調陞高雄市調查處機動工作站主任。 廉政處貪瀆情資科科長李孟縞調陞航業調查處基隆調查站主任。 毒品防制處跨境查處科科長鍾達振調陞航業調查處高雄調查站主任。 鑑識科學處科技支援科科長李德財調陞馬祖調查站主任。 洗錢防制處資金協查科科長温俊雄調陞洗錢防制處簡任秘書。 國際事務處歐美事務科科長康四維調陞國際事務處簡任秘書。 兩岸情勢研析處總合研析科科長曾尤弘調陞公共事務室簡任秘書。 資通安全處電腦偵辦科科長劉家榮調陞資通安全處專門委員。 新北市調查處資通安全科科長張絹慧調陞鑑識科學處專門委員。 國家安全維護處國安維護科科長蔡素霞調陞政風室簡任督察。 幹部訓練所總務組組長張富田調陞督察處宜蘭縣駐區簡任督察。 國內安全調查處安全情勢科科長林澤男調陞督察處基隆市駐區簡任督察。 臺中市調查處國內安全調查及諮詢科科長李淑嫺調陞督察處雲林縣駐區簡任督察。 諮詢業務處諮詢規劃科科長宋俊賢調陞督察處臺南市駐區簡任督察。 主計室會計管理科科長王金生調陞督察處高雄市(一)駐區簡任督察。 幹部訓練所大隊部大隊長湯玉峯調陞督察處高雄市(二)駐區簡任督察。 保防處安全防護科科長黃增雄調陞督察處屏東縣駐區簡任督察。 總務處出納科科長林啟崇調陞督察處花蓮縣駐區簡任督察。 臺中市調查處國家安全維護及保防科科長林憲冠調陞督察處臺東縣駐區簡任督察。 新北市調查處國家安全維護及保防科科長李應泉調派國家安全維護處國安維護科科長。 廉政處賄選查察科科長李偉宜調派廉政處北部偵辦科科長。 福建省調查處犯罪防制科科長梁文建調派廉政處南部偵辦科科長。 國際事務處亞非事務科科長劉嘉瑄調派洗錢防制處資金協查科科長。 經濟犯罪防制處兩岸事務科科長陳朝維調派總務處出納科科長。 桃園市調查處國家安全科科長吳志賢調派總務處檔案科科長。 臺北市調查處資通安全科科長詹信章調派主計室會計管理科科長。 國家安全維護處國安規劃科科長余俊璉調派新北市調查處國家安全維護及保防科科長。 航業調查處國家安全科科長李子真調派臺中市調查處國家安全維護及保防科科長。