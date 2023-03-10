影／高雄消防朝科技化打火 第二代消防機器人亮相

高雄市消防局打火走向科技化，第二代消防機器人今天亮相。新型消防機器人具IOT智慧聯網功能，可遠端操控滅火，並備有五用氣體警報器，可偵測多種氣體，避免消防隊員為了滅火或救災深陷危機。

高雄市消防局原的2輛第一代消防機器人，無聯網功能，僅能在距離100公尺處遙控射水，射水最大水量也只有每分鐘2400公升，目前進駐林園、前鎮消防分隊。

今天亮相的第二代消防機器人，是高雄市消防局與業者聯合研發，首創裝置IOT智慧連網，只要可連線4G網路，便可遠端控制機器人出水，還能夠將現場狀況直接傳輸到救災中心，甚至市府戰情中心，市長可以在市府就能看見救災狀況。目前2輛第二代消防機器人配置在仁武、路竹2消防分隊。

高雄市副市長林欽榮今天讚美第二代消防機器人的功能，直稱「百分之百MIT，它是台灣製」把台灣很強的科技運用到救災，不但提升高雄這個重工業城市消防戰力，保護消防員安全，將來甚至可以外銷。

高雄市第二代消防機器人長132公分、寬99公分、高125公分，重量420公斤，每輛造價500萬元，基本功能含消防射水、遠距離偵檢、自動移動，在不利消防人員的火災環境，可提供初步救災及勘災功能並將資訊傳回，確保救災安全。

這輛消防機器人可藉由遙控器控制前進、後退、左轉、右轉及原地自轉，最大可行走爬坡角度35度，最大克服障礙高度17公分，可牽引2條各2.5吋飽水水帶移動。

機器人會有砲塔，最大出水量達每分鐘4800公升，最大射程80公尺，左右兩側水平轉向各40度、垂直轉向達90度，並搭載可見光及紅外線熱顯像鏡頭，可偵測溫度攝氏零下20度到550度，並有五用氣體警報器，可偵測可燃性氣體、一氧化碳、氧氣、硫化氫及有機揮發氣體，並同步顯示於機器人遙控器，可見光、紅外線熱顯像影像及五用氣體警報器數值，可透過4G傳輸，提供多人遠端監看。