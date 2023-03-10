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又是毒駕！連撞7車6人受傷 母子雙載母重傷
彰化市金馬路昨天傍晚發生疑似毒駕撞車事件，吳姓男子連環衝撞7部汽機車，造成6人受傷，其中一對騎機車母子被撞後，母親有生命危險，吳男棄車逃逸，最後在1公里外落網，警方將他依公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。
警方調查，29歲吳姓男子昨天下午5點多在金馬路二段先衝撞上自小客車2部、機車1部後未停車，再衝到前方東谷路口撞上3部重機，繼續往前方又撞上一部小客車後，才棄車逃逸。
吳男衝撞長度長達300公尺，沿路一片狼藉，共造成6人輕重傷，警方最後在1200公尺外的找到吳男，也在車上查扣到毒品及吸食器，懷疑吳男是吸毒後精神不濟釀禍，目前還在釐清中。
被撞的6人中以騎機車載著5歲兒子的張女（43歲）傷勢較嚴重，2人被送彰化基督教醫院急救，彰基急診重症主任謝貝尤表示，張女腦出血、及鼻腔出血，已開刀 出血塊，目前在加護病房觀察中，被載的兒子擦傷及臀部撕裂傷，沒有生命危險。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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