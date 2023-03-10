快訊

娛樂圈大姐大幫過世閨蜜養兒 生父疑為遺產告她侵占玩具

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又是毒駕！連撞7車6人受傷 母子雙載母重傷

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化市金馬路昨天傍晚發生疑似毒駕撞車事件，吳姓男子連環衝撞7部汽機車，造成6人受傷，其中一對騎機車母子被撞後，母親有生命危險，吳男棄車逃逸，最後在1公里外落網，警方將他依公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

警方調查，29歲吳姓男子昨天下午5點多在金馬路二段先衝撞上自小客車2部、機車1部後未停車，再衝到前方東谷路口撞上3部重機，繼續往前方又撞上一部小客車後，才棄車逃逸。

吳男衝撞長度長達300公尺，沿路一片狼藉，共造成6人輕重傷，警方最後在1200公尺外的找到吳男，也在車上查扣到毒品及吸食器，懷疑吳男是吸毒後精神不濟釀禍，目前還在釐清中。

被撞的6人中以騎機車載著5歲兒子的張女（43歲）傷勢較嚴重，2人被送彰化基督教醫院急救，彰基急診重症主任謝貝尤表示，張女腦出血、及鼻腔出血，已開刀 出血塊，目前在加護病房觀察中，被載的兒子擦傷及臀部撕裂傷，沒有生命危險。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

彰化市金馬路昨天傍晚發生疑似毒駕撞車事件，吳姓男子連環衝撞7部汽機車，造成6人受傷，其中一人有生命危險。圖／警方提供
彰化市金馬路昨天傍晚發生疑似毒駕撞車事件，吳姓男子連環衝撞7部汽機車，造成6人受傷，其中一人有生命危險。圖／警方提供
彰化市金馬路昨天傍晚發生疑似毒駕撞車事件，吳姓男子連環衝撞7部汽機車，造成6人受傷，其中一人有生命危險。圖／警方提供
彰化市金馬路昨天傍晚發生疑似毒駕撞車事件，吳姓男子連環衝撞7部汽機車，造成6人受傷，其中一人有生命危險。圖／警方提供
彰化市金馬路昨天傍晚發生疑似毒駕撞車事件，吳姓男子連環衝撞7部汽機車，造成6人受傷，其中一人有生命危險。圖／警方提供
彰化市金馬路昨天傍晚發生疑似毒駕撞車事件，吳姓男子連環衝撞7部汽機車，造成6人受傷，其中一人有生命危險。圖／警方提供

彰化 毒品

延伸閱讀

酒駕移工雙載互推責任 警影像回放揪駕駛送辦

一早駕車路中間睡著 巡警關心意外發現他毒駕

照過來！北市公告25名酒毒駕累犯 他兩度拒測吞36萬元罰單

男子毒駕不參加講習遭罰19萬5千 遭扣保險滿期金清償

相關新聞

國泰世華銀行資深副總酒駕 找同車女頂替當場抓包送辦

國泰世華銀行資深副總鄧崇儀，3月5日晚間21時許酒駕，在台北市大安區和平東路、金山南路口發生交通事故，警方到場時，同車廖...

機捷台北車站收恐嚇信「放3顆炸彈」 共構台鐵緊急巡查

有民眾今天下午2點07分寄信件至內政部長信箱，揚言在桃園機場捷運A1台北車站放置3顆炸彈，內政部第一時間通知相關單位，與...

屏東縣消防員公墓打火罹難 今追思告別追晉小隊長

屏東縣消防局第四大隊隊員蕭翰隆2月26日處理公墓火警勤務時，遭水箱車壓死。今天上午在屏東市心燈生命禮儀館舉行追思告別式，...

台灣最美風景！3國中生見車禍 冰淇淋不吃了衝上前幫忙

新北市新莊區中平路，昨天傍晚發生一起車禍，機車騎士當場拋摔路中央，一旁路人紛紛衝前幫忙指揮交通，連路過3名國中生，也將手...

機捷台北站接獲炸彈恐嚇 警加強巡視

內政部電子信箱今天下午1時許接獲恐嚇信件，揚言在桃園機場捷運A1台北車站放置3枚炸彈，3小時後引爆炸彈並直播，警方立即在...

又是毒駕！連撞7車6人受傷 母子雙載母重傷

彰化市金馬路昨天傍晚發生疑似毒駕撞車事件，吳姓男子連環衝撞7部汽機車，造成6人受傷，其中一對騎機車母子被撞後，母親有生命...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦