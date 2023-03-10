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娃娃機店直接抱走海賊王公仔 紅色摺疊單車成破案關鍵
楊姓男子騎紅色折疊腳踏車到高雄鳳山區一處娃娃機店，不玩夾娃娃，直接墊腳偷，一度被掉落公仔砸到頭，楊抱走海賊王等價值2350元公仔逃離；警方獲報，調監視器，鎖定紅色小折及衣著特徵，發現竊賊半路換機車，2天後查出楊涉案，但偷來公仔已變賣花光。
鳳山警分局五甲派出所警方6日接獲36歲翁姓男子報案，翁指稱在五甲一路的娃娃機台上公仔失竊，經清點被偷走2盒航海王、1盒足球小將翼公仔，損失2350元。
警員林政穎、林宗彥及郭明輝獲報後調查，沿路調閱監視器，見當天凌晨時分，身穿黑色長袖上衣的竊賊騎乘紅色折疊腳踏車，走進娃娃機店，未玩夾娃娃，東張西望後，直接偷拿機台上公仔，還一度墊腳尖拿公仔，被掉落公仔砸到頭，隨後抱著公仔離開現場。
警方擴大調閱監視器，發現騎單車的竊嫌，半路將代步工具換成機車，以車追人，2天後查出40歲楊姓男子涉案，通知他到案說明，楊見犯行被監視器全都錄下，乖乖坦承犯案，但得手公仔已變賣1500元花光；警詢後，依竊盜罪嫌函移送偵辦。
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