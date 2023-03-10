屏東縣消防員公墓打火罹難 今追思告別追晉小隊長

內政部次長吳容輝（左）出席追思告別式，頒發消防專業獎章給蕭翰隆家屬，蕭翰隆追晉升一線四星小隊長。圖／屏東縣消防局提供 屏東縣消防局第四大隊隊員蕭翰隆2月26日處理公墓火警勤務時，遭水箱車壓死。今天上午在屏東市心燈生命禮儀館舉行追思告別式，內政部次長吳容輝、屏東縣副縣長黃國榮等出席追思告別式，內政部頒發消防專業獎章，屏東縣府頒發追晉令，晉升一線四星小隊長。消防局表示，盼為借鏡戒除陋習。

今天告別式場面哀戚，消防局舉行消防旗覆旗儀式，表彰蕭小隊長為消防工作鞠躬盡瘁的奉獻；消防局第四大隊恆春分隊，在2月26日中午左右，接獲恆春鎮水泉第十八公墓火警，隨即出動分隊人車前往搶救，時值228連假，返鄉掃墓祭祖的民眾甚眾，又因恆春落山風甚大造成火勢迅速擴大延燒、範圍廣大，數度危及下風處的民宅、民宿及果園，故陸續動員墾丁分隊、核三廠消防隊及大隊部人車支援搶救。

因為現場風勢及地勢影響，蕭翰隆下車放車檔時遭水箱車壓傷，緊急送醫搶救，在救護轉院過程中傷況急速惡化，當晚宣告不治。

此事發生後，屏東縣長周春米也嚴禁放火燒雜草陋習，並強調放火燒草引發火警將一律用放火罪嚴辦，屏東縣警局針對火放火罪已移送8人。