屏東縣消防員公墓打火罹難 今追思告別追晉小隊長
屏東縣消防局第四大隊隊員蕭翰隆2月26日處理公墓火警勤務時，遭水箱車壓死。今天上午在屏東市心燈生命禮儀館舉行追思告別式，內政部次長吳容輝、屏東縣副縣長黃國榮等出席追思告別式，內政部頒發消防專業獎章，屏東縣府頒發追晉令，晉升一線四星小隊長。消防局表示，盼為借鏡戒除陋習。
今天告別式場面哀戚，消防局舉行消防旗覆旗儀式，表彰蕭小隊長為消防工作鞠躬盡瘁的奉獻；消防局第四大隊恆春分隊，在2月26日中午左右，接獲恆春鎮水泉第十八公墓火警，隨即出動分隊人車前往搶救，時值228連假，返鄉掃墓祭祖的民眾甚眾，又因恆春落山風甚大造成火勢迅速擴大延燒、範圍廣大，數度危及下風處的民宅、民宿及果園，故陸續動員墾丁分隊、核三廠消防隊及大隊部人車支援搶救。
因為現場風勢及地勢影響，蕭翰隆下車放車檔時遭水箱車壓傷，緊急送醫搶救，在救護轉院過程中傷況急速惡化，當晚宣告不治。
此事發生後，屏東縣長周春米也嚴禁放火燒雜草陋習，並強調放火燒草引發火警將一律用放火罪嚴辦，屏東縣警局針對火放火罪已移送8人。
蕭翰隆當兵退伍後，101年考取公務人員特種消防人員考試，為就近照顧家人，107年1月請調回屏東縣政府消防局分發到恆春分隊服務，去年考取升官等考試，今年1月調任第四大隊安檢人員，在同仁眼中是認真上進積極進取，不斷的提升自我，是學弟妹眼中的優秀榜樣，「親愛的翰隆任務結束、一路好走」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言