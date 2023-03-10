快訊

神隱7個月…26歲男星突宣布「肺癌末期」 崩潰痛哭：我不抽菸

經典賽／拿大陸開刀 「斜槓」捷克9局上逆轉秀奪隊史首勝

遊日入關用「Visit Japan Web」竟當機！手機1動作害的…網曝解決方法

屏東縣消防員公墓打火罹難 今追思告別追晉小隊長

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

內政部次長吳容輝（左）出席追思告別式，頒發消防專業獎章給蕭翰隆家屬，蕭翰隆追晉升一線四星小隊長。圖／屏東縣消防局提供
內政部次長吳容輝（左）出席追思告別式，頒發消防專業獎章給蕭翰隆家屬，蕭翰隆追晉升一線四星小隊長。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局第四大隊隊員蕭翰隆2月26日處理公墓火警勤務時，遭水箱車壓死。今天上午在屏東市心燈生命禮儀館舉行追思告別式，內政部次長吳容輝、屏東縣副縣長黃國榮等出席追思告別式，內政部頒發消防專業獎章，屏東縣府頒發追晉令，晉升一線四星小隊長。消防局表示，盼為借鏡戒除陋習。

今天告別式場面哀戚，消防局舉行消防旗覆旗儀式，表彰蕭小隊長為消防工作鞠躬盡瘁的奉獻；消防局第四大隊恆春分隊，在2月26日中午左右，接獲恆春鎮水泉第十八公墓火警，隨即出動分隊人車前往搶救，時值228連假，返鄉掃墓祭祖的民眾甚眾，又因恆春落山風甚大造成火勢迅速擴大延燒、範圍廣大，數度危及下風處的民宅、民宿及果園，故陸續動員墾丁分隊、核三廠消防隊及大隊部人車支援搶救。

因為現場風勢及地勢影響，蕭翰隆下車放車檔時遭水箱車壓傷，緊急送醫搶救，在救護轉院過程中傷況急速惡化，當晚宣告不治。

此事發生後，屏東縣長周春米也嚴禁放火燒雜草陋習，並強調放火燒草引發火警將一律用放火罪嚴辦，屏東縣警局針對火放火罪已移送8人。

蕭翰隆當兵退伍後，101年考取公務人員特種消防人員考試，為就近照顧家人，107年1月請調回屏東縣政府消防局分發到恆春分隊服務，去年考取升官等考試，今年1月調任第四大隊安檢人員，在同仁眼中是認真上進積極進取，不斷的提升自我，是學弟妹眼中的優秀榜樣，「親愛的翰隆任務結束、一路好走」。

今天告別式場面哀戚，消防局舉行消防旗覆旗儀式，表彰蕭翰隆為消防工作鞠躬盡瘁的奉獻。圖／屏東縣消防局提供
今天告別式場面哀戚，消防局舉行消防旗覆旗儀式，表彰蕭翰隆為消防工作鞠躬盡瘁的奉獻。圖／屏東縣消防局提供
今天告別式場面哀戚，消防局舉行消防旗覆旗儀式，表彰蕭翰隆為消防工作鞠躬盡瘁的奉獻。圖／屏東縣消防局提供
今天告別式場面哀戚，消防局舉行消防旗覆旗儀式，表彰蕭翰隆為消防工作鞠躬盡瘁的奉獻。圖／屏東縣消防局提供
內政部次長吳容輝（左）出席追思告別式，頒發消防專業獎章給蕭翰隆家屬，蕭翰隆追晉升一線四星小隊長。圖／屏東縣消防局提供
內政部次長吳容輝（左）出席追思告別式，頒發消防專業獎章給蕭翰隆家屬，蕭翰隆追晉升一線四星小隊長。圖／屏東縣消防局提供

告別式 消防員

延伸閱讀

北市信義區公寓大火！小姊弟受困陽台救出 父不幸罹難

單日7起公墓火警 三峽消防籲：勿隨意燒雜草以免挨罰

彰化假日公墓雜草火警47件 打火兄弟另類宣導：麥擱燒啊

忙翻！消防員殉職後雜草、公墓火警仍燒不停 屏縣今接獲37件

相關新聞

屏東縣消防員公墓打火罹難 今追思告別追晉小隊長

屏東縣消防局第四大隊隊員蕭翰隆2月26日處理公墓火警勤務時，遭水箱車壓死。今天上午在屏東市心燈生命禮儀館舉行追思告別式，...

台灣最美風景！3國中生見車禍 冰淇淋不吃了衝上前幫忙

新北市新莊區中平路，昨天傍晚發生一起車禍，機車騎士當場拋摔路中央，一旁路人紛紛衝前幫忙指揮交通，連路過3名國中生，也將手...

台南關廟回收廠火警 傳出疑似爆炸聲響

台南關廟區中正路段回收廠今天下午1時35分傳出火警，現場傳出疑似爆炸聲響，消防局勤務中心據報後調派大批人車前往灌救，無人...

影／3竊鎖定夾娃娃機高檔3C產品 惡行遍布5縣市

台中市海線上月出現夾娃娃機大盜，3名男子鎖定沙鹿、梧棲區娃娃機店，使用萬能鑰匙開啟機台竊取高檔3C、音響等商品，一周內犯...

影／職業賭場藏身當鋪地下室 新北警破門逮27人

天九牌地下職業賭場藏身新北市三峽區一間當鋪地下室，新北市刑大日前會同三峽警方，由保大霹靂小組幹員破門攻堅，當場查獲賭場負...

基隆市區機車逆向狂飆「翹孤輪」 民眾看傻眼警立開單

有網友在基隆的臉書社群貼出影片，一輛機車騎士行經市區愛三路、仁二路口時，逆向高速「翹孤輪」，民眾看傻眼，警方已依危險駕車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦