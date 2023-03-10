台灣最美風景！3國中生見車禍 冰淇淋不吃了衝上前幫忙

新北市新莊區中平路，昨天傍晚發生一起車禍，機車騎士當場拋摔路中央，一旁路人紛紛衝前幫忙指揮交通，連路過3名國中生，也將手邊冰淇淋、書包丟置在地，衝前協助。所幸騎士送醫後，沒有生命危險，讓警印象深刻，直呼台灣最美的風景是人。

據了解，高姓男子（52歲）昨天（9日）傍晚5時許駕駛一輛汽車，沿著新北市新莊區中平路往幸福路方向，途中他打方向燈，欲向左轉至中平路某社區停車場，不慎與後方同行蘇男（19歲）所騎乘機車發生碰撞，蘇男當場抛飛落地，橫躺路中央。

一旁路人看見蜂擁衝前幫忙，有民眾用肉身擋住其他來車，有人則吹哨現場指揮起交通，還有民眾蹲地詢問騎士身體狀況，最窩心的是3名路過國中生，顧不得手邊還有冰淇淋沒吃完，順勢將冰淇淋、書包丟置在地，旋即衝前查看，見沒人打電話，立即撥打電話報警。

直到警方趕到，處理完事故現場，3名國中生仍未離開，留在現場關心傷者，等到傷者後送醫院，再與警員將倒臥機車扶起後才離去。肇事雙方沒有酒駕，騎士骨盆及四肢多處擦挫傷、意識清楚，經送醫急救後沒有大礙。