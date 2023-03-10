聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣最美風景！3國中生見車禍 冰淇淋不吃了衝上前幫忙
新北市新莊區中平路，昨天傍晚發生一起車禍，機車騎士當場拋摔路中央，一旁路人紛紛衝前幫忙指揮交通，連路過3名國中生，也將手邊冰淇淋、書包丟置在地，衝前協助。所幸騎士送醫後，沒有生命危險，讓警印象深刻，直呼台灣最美的風景是人。
據了解，高姓男子（52歲）昨天（9日）傍晚5時許駕駛一輛汽車，沿著新北市新莊區中平路往幸福路方向，途中他打方向燈，欲向左轉至中平路某社區停車場，不慎與後方同行蘇男（19歲）所騎乘機車發生碰撞，蘇男當場抛飛落地，橫躺路中央。
一旁路人看見蜂擁衝前幫忙，有民眾用肉身擋住其他來車，有人則吹哨現場指揮起交通，還有民眾蹲地詢問騎士身體狀況，最窩心的是3名路過國中生，顧不得手邊還有冰淇淋沒吃完，順勢將冰淇淋、書包丟置在地，旋即衝前查看，見沒人打電話，立即撥打電話報警。
直到警方趕到，處理完事故現場，3名國中生仍未離開，留在現場關心傷者，等到傷者後送醫院，再與警員將倒臥機車扶起後才離去。肇事雙方沒有酒駕，騎士骨盆及四肢多處擦挫傷、意識清楚，經送醫急救後沒有大礙。
對於民眾及國中生停下腳步，協助幫忙車禍現場，尤其是3名國中熱心協助，讓員警印象深刻，直呼，台灣最美的風景是人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言