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影／職業賭場藏身當鋪地下室 新北警破門逮27人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

天九牌地下職業賭場藏身新北市三峽區一間當鋪地下室，新北市刑大日前會同三峽警方，由保大霹靂小組幹員破門攻堅，當場查獲賭場負責人吳姓男子及賭客共27人，查扣賭資及抽頭金共18萬元。警詢後將吳男等4人依賭博罪移送新北地檢署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

新北市警方日前獲報，鶯歌區西湖街一處當鋪涉嫌掛羊頭賣狗肉，暗中經營地下職業賭場，警方經過多日搜證確認有賭博情事，新北市刑大偵六隊會同三峽警分局，由新北市保大霹靂小組幹員協助破門攻堅。

果真查獲暗藏在當鋪地下室的天九牌地下職業賭場，當場逮捕賭場負責人吳姓男子（37歲）、把風鄭姓男子（32歲）、荷官蔡姓男子（35歲）及23名賭客，查扣賭資15萬3700元、 抽頭金2萬6700元、天九牌一副、監視器等賭博用具。

據了解，吳男向當鋪負責人林姓男子（47歲）承租地下室經營地下賭場，原以為有當鋪做掩飾，沒想到仍被警方查獲。警詢後，將吳男、鄭男、蔡男和林男4 人依賭博罪嫌移送新新北地檢署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰9000元。

天九牌地下職業賭場藏身新北市三峽區一間當鋪地下室，新北市刑大會同三峽警方，由保大霹靂小組幹員破門攻堅，當場查獲賭場負責人及賭客共27人，查扣賭資18萬元。記者王長鼎／翻攝
天九牌地下職業賭場藏身新北市三峽區一間當鋪地下室，新北市刑大會同三峽警方，由保大霹靂小組幹員破門攻堅，當場查獲賭場負責人及賭客共27人，查扣賭資18萬元。記者王長鼎／翻攝
天九牌地下職業賭場藏身新北市三峽區一間當鋪地下室，新北市刑大會同三峽警方，由保大霹靂小組幹員破門攻堅，當場查獲賭場負責人及賭客共27人。記者王長鼎／翻攝
天九牌地下職業賭場藏身新北市三峽區一間當鋪地下室，新北市刑大會同三峽警方，由保大霹靂小組幹員破門攻堅，當場查獲賭場負責人及賭客共27人。記者王長鼎／翻攝
天九牌地下職業賭場藏身新北市三峽區一間當鋪地下室，新北市刑大會同三峽警方，由保大霹靂小組幹員破門攻堅，當場查獲賭場負責人及賭客共27人，查扣賭資1萬元。記者王長鼎／翻攝
天九牌地下職業賭場藏身新北市三峽區一間當鋪地下室，新北市刑大會同三峽警方，由保大霹靂小組幹員破門攻堅，當場查獲賭場負責人及賭客共27人，查扣賭資1萬元。記者王長鼎／翻攝
天九牌地下職業賭場藏身新北市三峽區一間當鋪地下室，新北市刑大會同三峽警方，由保大霹靂小組幹員破門攻堅，當場查獲賭場負責人及賭客共27人。記者王長鼎／翻攝
天九牌地下職業賭場藏身新北市三峽區一間當鋪地下室，新北市刑大會同三峽警方，由保大霹靂小組幹員破門攻堅，當場查獲賭場負責人及賭客共27人。記者王長鼎／翻攝
天九牌地下職業賭場藏身新北市三峽區一間當鋪地下室，新北市刑大會同三峽警方，由保大霹靂小組幹員破門攻堅，當場查獲賭場負責人及賭客共27人。記者王長鼎／翻攝
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天九牌地下職業賭場藏身新北市三峽區一間當鋪地下室，新北市刑大會同三峽警方，由保大霹靂小組幹員破門攻堅，當場查獲賭場負責人及賭客共27人。記者王長鼎／翻攝

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