基隆市區機車逆向狂飆「翹孤輪」 民眾看傻眼警立開單

有網友在基隆的臉書社群貼出影片，一輛機車騎士行經市區愛三路、仁二路口時，逆向高速「翹孤輪」，民眾看傻眼，警方已依危險駕車開出罰單，處以6000元至2萬4000元罰鍰。

「大家快來猴子，十字路口逆向孤輪我最酷」，網友在「基隆人踹共」臉書社群貼出一段影片並留言，畫面顯示一輛機車騎士行經市區愛三路、仁二路口時，逆向高速「翹孤輪」，十分誇張，畫面裡有不少民眾看到。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所表示，9日在社群媒體發現，一輛機車騎士行經市區愛三路時，不但逆向還「翹孤輪」。忠二所副所長楊智翔表示，警方依影片查明車主，立即通知到所說明約制，已依道路交通管理處罰條例第43條危險駕車舉發，將處以6000元至2萬4000元罰鍰。