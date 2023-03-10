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基隆市區機車逆向狂飆「翹孤輪」 民眾看傻眼警立開單

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

有網友在基隆的臉書社群貼出影片，一輛機車騎士行經市區愛三路、仁二路口時，逆向高速「翹孤輪」，民眾看傻眼，警方已依危險駕車開出罰單，處以6000元至2萬4000元罰鍰。

「大家快來猴子，十字路口逆向孤輪我最酷」，網友在「基隆人踹共」臉書社群貼出一段影片並留言，畫面顯示一輛機車騎士行經市區愛三路、仁二路口時，逆向高速「翹孤輪」，十分誇張，畫面裡有不少民眾看到。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所表示，9日在社群媒體發現，一輛機車騎士行經市區愛三路時，不但逆向還「翹孤輪」。忠二所副所長楊智翔表示，警方依影片查明車主，立即通知到所說明約制，已依道路交通管理處罰條例第43條危險駕車舉發，將處以6000元至2萬4000元罰鍰。

警方呼籲，汽、機車在道路上危險駕駛行為，會危及其他用路人安全，極易釀成交通事故，造成自己或其他用路人受傷，駕駛車輛時務必遵守相關交通規則，以防止交通事故發生。警方會持續透過各項勤務作為，積極查緝改裝車輛及各類危險駕駛行為，以保障用路人權益。

基隆市區機車逆向狂飆「翹孤輪」，民眾看傻眼警立開單。圖／警方提供
基隆市區機車逆向狂飆「翹孤輪」，民眾看傻眼警立開單。圖／警方提供

基隆 機車騎士

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