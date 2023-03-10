新莊宮廟倉庫火警爆竹助燃 警消籲爆竹存放應遠離火源

新北市新莊區新樹路一間貨櫃屋宮廟倉庫，昨天晚上竄出大火燒毀20坪，警消殘火處理，發現現場存放三盒環保爆竹，離起火源過近助長火勢。對此，新北市消防局第二救災救護大隊呼籲，炮竹存放切勿超量，應遠離火源、電器或產生高熱，以免釀災助長火勢。

據了解，昨天（9日）晚上7時許，新北市莊區新樹路一間宮廟旁倉庫發生火警，火勢瞬間竄燒一發不可收拾。消防局獲報出動各式搶救車輛28輛、警義消116名趕抵，經布3條水線阻隔延燒、灌救，火勢於8分迅速控制，所幸火勢沒有延燒，現場無人傷亡。

事後消防人員殘火處理，起火點疑因菸蒂未熄，引發電線走火，加上倉庫內存放3盒環保鞭炮助燃，雖爆竹未超出管制量，但因放置位置離起火源過燼，火災發生後全面燃燒，所幸現場無人員傷亡，起火原因仍有待調查釐清。

對此，第二救災救護大隊表示，環保鞭炮與一般鞭炮最大差異，為不會產生紙屑及刺鼻的味道，但內容物仍有火藥頗具危險性。宮廟存放時應遠離火源、電器或產生高熱、火花之機具，周遭也勿囤放紙箱、油品等可燃物、易燃物。