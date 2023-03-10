新莊宮廟倉庫火警爆竹助燃 警消籲爆竹存放應遠離火源
新北市新莊區新樹路一間貨櫃屋宮廟倉庫，昨天晚上竄出大火燒毀20坪，警消殘火處理，發現現場存放三盒環保爆竹，離起火源過近助長火勢。對此，新北市消防局第二救災救護大隊呼籲，炮竹存放切勿超量，應遠離火源、電器或產生高熱，以免釀災助長火勢。
據了解，昨天（9日）晚上7時許，新北市莊區新樹路一間宮廟旁倉庫發生火警，火勢瞬間竄燒一發不可收拾。消防局獲報出動各式搶救車輛28輛、警義消116名趕抵，經布3條水線阻隔延燒、灌救，火勢於8分迅速控制，所幸火勢沒有延燒，現場無人傷亡。
事後消防人員殘火處理，起火點疑因菸蒂未熄，引發電線走火，加上倉庫內存放3盒環保鞭炮助燃，雖爆竹未超出管制量，但因放置位置離起火源過燼，火災發生後全面燃燒，所幸現場無人員傷亡，起火原因仍有待調查釐清。
對此，第二救災救護大隊表示，環保鞭炮與一般鞭炮最大差異，為不會產生紙屑及刺鼻的味道，但內容物仍有火藥頗具危險性。宮廟存放時應遠離火源、電器或產生高熱、火花之機具，周遭也勿囤放紙箱、油品等可燃物、易燃物。
若儲存達管制量，應依爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法，於合格場所進行存放，實施安全管理，並於周遭空出適當安全距離，以免災害波及鄰房。同時，宮廟繞境期間施放爆竹煙火，應向當地區公所、警察局及消防局申請許可，建議可以爆竹音效，取代傳統爆竹煙火施放，以減少安全隱患。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言