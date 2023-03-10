廚房燒燬！宜蘭礁溪老爺大酒店暫停營業到12日 438房客全退款

宜蘭指標性飯店礁溪老爺大酒店昨晚7時許地下室起火冒煙，消防局出動6大隊分隊救災，老爺酒店目前暫停營業到12日，配合後續調查與清理。消防局火災調查科今早勘驗，初步判定是廚房油鍋起火，熱氣與油煙被抽風機抽到機房悶燒。

礁溪老爺酒店表示，昨晚住客數438人，房費與餐費全數退款，10、11、12日暫停營業，正在連繫訂房的遊客協助退房事宜，視後續狀況也有可能延長休業時間。老爺酒店每年通過消防局檢查，設備皆符合規定，目前配合後續火調與現場清理，尚在估計具體損失。

火調科長朱志培指出，起火地點是B1的自助餐廚房，廚師烹飪時，大油鍋起火，廚師第一時間嘗試撲滅未果，熱氣與煙順著排油煙機管道，被大抽風機抽到同樣在B1、距離約30公尺遠的機房，15、6坪的機房慘遭毀容，火苗也順著管道延燒到1樓，但被迅速撲滅。3處地點中，機房被燒得最嚴重，廚房與1樓狀況較輕。