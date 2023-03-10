網紅貼車未讓人影片質疑謝國樑成效 警澄清：蒐證後舉發

基隆市長謝國樑與市警局加強推動友善行人政策，但網紅Cheap日前貼出影片，顯示汽機車未禮讓行人過馬路，質疑成效。基隆市警方今天澄清，初步已見成效，執法時全程架設攝影機蒐證，兼顧程序及員警執勤安全，有當場不能或不宜攔停舉發者，蒐證後逕行舉發。

關注交通網紅Cheap在臉書貼文，指為什麼台灣洗刷不了行人地獄的惡名？因為警察不抓，謝國樑市長力推「行人友善」政策，3月1日正式展開嚴正執法，大家都很期待，但「底下的警察都沒在抓嗎？」

貼出的影片顯示，該路口有不少車轉彎並沒有禮讓行人，警方就站在前方。Cheap指出，抓機車沒待轉，一次就出動8組警察，一個都跑不掉，不落實執法，行人地獄就會持續下去。

有關網友質疑基隆警方未落實執行行人友善交通取締， 基一警澄清說明，感謝市民朋友對道路交通與行人安全的關心。

警方說，影片路口為仁愛區愛三、仁一路口，為單向四車道路幅較寬，人車交會易發生危險，分局自執行「行人友善」專案工作，自1月20日迄今編排取締、勸導勤務，現場取締告發機車236件、汽車66件、該路口事故較同期減少10件，初步已見成效。

警方說，執法全程架設攝影機蒐證，兼顧程序及員警執勤安全，考量部分違規車輛車速較快攔停不易恐發生後車追撞等安全因素，針對有當場不能或不宜攔停舉發者，將依道路交通處罰條例蒐證後逕行舉發。分局將持續精進相關執法作為，保障行人用路安全，貫徹交通執法政策。