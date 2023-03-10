影／台中凌晨與賓士相撞 女騎士慘遭撞飛命危

台中市在炸雞店打工的22歲林姓機車女騎士今天凌晨1時24分，騎車行經大里區文心南路、東興路口，與右側直行的黑色賓士轎車碰撞，由於撞擊力大，林女連人帶車被撞飛，身上多處骨折，經送醫急救，目前在加護病房，有生命危險，肇事責任由警方釐清中。

警方查出，林姓女騎士騎車沿東興路往樹王路直行，與20歲林姓男子駕駛黑色賓士車沿文心南路往北直行，在大里區樹王里文心南路與東興路碰撞，林女身上多處骨折，已送往中山醫院救治。林姓轎車駕駛無受傷，雙方均無酒精反應。