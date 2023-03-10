聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中凌晨與賓士相撞 女騎士慘遭撞飛命危
台中市在炸雞店打工的22歲林姓機車女騎士今天凌晨1時24分，騎車行經大里區文心南路、東興路口，與右側直行的黑色賓士轎車碰撞，由於撞擊力大，林女連人帶車被撞飛，身上多處骨折，經送醫急救，目前在加護病房，有生命危險，肇事責任由警方釐清中。
警方查出，林姓女騎士騎車沿東興路往樹王路直行，與20歲林姓男子駕駛黑色賓士車沿文心南路往北直行，在大里區樹王里文心南路與東興路碰撞，林女身上多處骨折，已送往中山醫院救治。林姓轎車駕駛無受傷，雙方均無酒精反應。
警方說明，當時文心南路、東興路為閃燈路口，東興路往樹王路為閃紅燈路口，駕駛人行經路口應停車再開，文心南路為閃黃燈路口，駕駛人行經路口應減速慢行，警方已調閱監視器釐清案清，並呼籲駕駛人行經交叉路口應減速慢行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言