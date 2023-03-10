為有效、安全搜索任務 南消七大隊建置無人機救災圖資

台南市消防局第七大隊針對轄內危險水域等災害熱點，預先勘查並進行航線規劃，建置無人機救災圖資。圖／讀者提供 台南南區南萣橋二仁溪流域，近2年已發生多起落水案件，耗費諸多搜救人力進行水面、岸邊搜索，費時費力，台南市消防局第七大隊為此針對轄內危險水域等災害熱點，預先勘查並進行航線規劃，建置無人機救災圖資，強化消防科技救災效能。

第七大隊指出，為提升消防人員搜救效率，特別召集飛手現地會勘，建置無人機救災圖資，並至現場實際進行演練對照，結果發現透過預先建置的救災圖資執行「任務航線」飛行，於空勘軌跡多樣性、視野畫面流暢度、無人機電池耐久力，均優於「手動飛行」操作，大大提高救災效率。

第七大隊大隊長石家源說，科技日益進步，消防人員救災方式已由平面提升至立體救災模式，而無人機的運用可協助現場指揮官迅速掌握災害狀況，進而提高救災效率和保障人員安全。除了危險水域外，未來也將針對轄內其他易生災害熱點，建置無人機救災圖資，強化消防科技救災效能。

消防局局長李明峯表示，無人機是科技救災重要的一環，消防局將持續精進科技救災模式，擴大無人機應用層面，守護台南市民生命財產安全。