民眾報案「朋友來電訣別」 警公園涼亭找到人
彰化縣永靖鄉一名年約50歲男子日前打電話向朋友訣別，隨後失聯，友人急向警方求助，警員蘇建銘在鄭成功公園涼亭找到這名男子，身邊有空瓶，送醫救治多日已病情穩定，他的家人感謝警方熱心。
彰化縣員林警分局今天表揚永靖分駐所員蘇建銘，並表示，蘇建銘本月4日服勤時接獲報，報案人表示一名朋友打電來訣別，說要去鄭成功公園，友人擔心他要去尋短，拜託警方趕快找人。
蘇建銘通知救護車到鄭成功公園，並趕往公園尋找，先在公園牌樓旁看到1輛重型機車，再在公園涼亭看到一名男子躺在地上喘氣，身邊有空瓶。蘇建銘確認男子還有呼吸心跳，之後拍打叫喚，男子睜開眼睛搖頭否認喝農藥，卻一面講一面吐出不明液體。
蘇建銘說出他的身分與打電話向友人訣別，男手才坦承尋短。蘇建銘請分駐所長劉晏誠、警員張稟新到場支援，救護人員同時實施急救，待支援警力到達就合力把他送往衛生福利部彰化醫院急救，挽回男子生命。男子的家屬很感謝警方，也告訴警方，男子平日服藥控制精神疾病，那天趁家人不注意到外面尋短，幸好員警熱心救回一命。
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