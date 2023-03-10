民眾報案「朋友來電訣別」 警公園涼亭找到人

彰化縣員林警分局永靖分駐所員警在鄭成功公園涼亭找到向朋友訣別的男子。圖／警方提供 彰化縣永靖鄉一名年約50歲男子日前打電話向朋友訣別，隨後失聯，友人急向警方求助，警員蘇建銘在鄭成功公園涼亭找到這名男子，身邊有空瓶，送醫救治多日已病情穩定，他的家人感謝警方熱心。

彰化縣員林警分局今天表揚永靖分駐所員蘇建銘，並表示，蘇建銘本月4日服勤時接獲報，報案人表示一名朋友打電來訣別，說要去鄭成功公園，友人擔心他要去尋短，拜託警方趕快找人。

蘇建銘通知救護車到鄭成功公園，並趕往公園尋找，先在公園牌樓旁看到1輛重型機車，再在公園涼亭看到一名男子躺在地上喘氣，身邊有空瓶。蘇建銘確認男子還有呼吸心跳，之後拍打叫喚，男子睜開眼睛搖頭否認喝農藥，卻一面講一面吐出不明液體。

蘇建銘說出他的身分與打電話向友人訣別，男手才坦承尋短。蘇建銘請分駐所長劉晏誠、警員張稟新到場支援，救護人員同時實施急救，待支援警力到達就合力把他送往衛生福利部彰化醫院急救，挽回男子生命。男子的家屬很感謝警方，也告訴警方，男子平日服藥控制精神疾病，那天趁家人不注意到外面尋短，幸好員警熱心救回一命。

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