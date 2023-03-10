聽新聞
test
0:00 / 0:00
下山貨車突失控打橫 對向車道義守大四生騎士遭輾慘成輪下魂
高雄市仁武區學府路山區路段，前天中午發生22歲林姓男子駕駛貨車在山區經彎道失控，竟駛入對向車道嚴重碰撞迎面而來的22歲李姓男騎士，雖消防救護員緊急將李男送往義大醫院搶救，不幸傷重不治，經瞭解雙方均無飲酒，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。
日前網路上傳出一段山區彎道貨車疾速滑入對向車道，造成男騎士當場遭受重擊輾壓，警指出，當時林男載運瓶裝水行經山區彎道時，貨車疑似過彎失控打滑，整輛車橫向駛入對向車道與對向林男直接撞上。
據悉，過去多有義守大學生在學府路上遭逢意外，校方指出，林男為該校大四生，當時因是他在下課途中發生的交通意外事故，事發第一時間即派員抵達現場與醫院，校方立即啟動協助與關懷機制，全程陪同家屬協助處理後續事宜，並提供慰問金以表關心，同時也安排輔導人員安撫同學。
由於，林男後方仍有不少同行同學遭受波及，雖無任何外傷，但卻眼睜睜目睹同學遭逢車禍撞擊的驚悚一幕，對此，義守大學啟動關懷機制關懷與關心；仁武分局呼籲，用路人行車前務必檢查車輛狀況是否良好，如有問題應馬上檢修。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言