高雄男酒駕拒測賴警亂開單 關鍵影片一出百口莫辯

高雄市岡山區本洲工業區上，前天正午李姓男子駕駛轎車在大馬路上任意倒車阻礙交通，正好警巡邏路過上前攔查，發現李滿身酒氣，酒測時竟大動作搖頭晃腦規避吹氣，警依法開立拒測並扣車，事後李男卻誣賴警亂開單；經調查，近10年內，李男就有5次因酒駕駕照遭吊銷，這回依法他恐怕得多繳９萬，並加重罰則遭嚴懲。

高雄市岡山分局前峰派出所警員指出，李男當時不僅身上散發濃濃酒味，且要求他站立都有困難，甚至在他坐車副駕座上還擺著二瓶大SIZE的藥酒；當警實施酒測時，李男明顯作勢規避，不時搖頭晃腦裝作很用力吹氣。

「你一點氣都沒吹進去！」當時警不斷要求李重複吹氣，但他仍舊不配合酒測，警只好對他清楚說明，因他態度消極不配合，將依法開立拒測並扣車，事後李男怒懟警員亂開立拒測，但警方全程錄影證實，並無誣賴。

據調查，李男在近二年已有酒後駕車一次移送紀錄，十年內五次，駕照亦酒駕吊銷，但他卻仍未記取教訓。

依刑法及新修正之道路交通管理處罰條例等規定，酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑，汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，加重罰鍰機車駕駛9萬元、汽車駕駛12萬元，若是第3次以上，則依前次所處罰金額加罰新臺幣9萬元並吊銷駕照及公布姓名、照片及違法事實，另加重同行者連坐處分最高新台幣1萬5千元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康