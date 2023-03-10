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記得吃早餐！27歲男趕捷運餓昏頭 癱倒車廂嚇壞其他人

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市黃姓男子因為沒吃早餐，結果血糖過低，突然癱軟倒臥捷運車廂，嚇壞其他乘客。記者陳俊智／翻攝
桃園市黃姓男子因為沒吃早餐，結果血糖過低，突然癱軟倒臥捷運車廂，嚇壞其他乘客。記者陳俊智／翻攝
桃園一名黃姓男子昨天上午從大園搭機場捷運要去台北辦事，途經桃園山鼻站後突然癱軟倒臥在椅子上，嚇壞其他乘客，經桃園市捷運警察上車了解，原來是為了趕車沒吃早餐，血糖過低導致暈眩不適，幸好過2站就是長庚醫院，在警方和醫院協助下，治療後安然無恙。

警方表示，黃男（27歲）患有第一型糖尿病，偶爾會發病，昨天是要到台北辦事，怕錯過捷運班次會遲到，所以沒吃早餐，再加上趕車時小跑步，才導致血糖過低，突然倒在車廂。

事發當時，車廂其他乘客見黃男狀況不對，隨即按下車廂對講機通知駕駛員，捷運警察在林口站上車了解情形，確認黃男尚有意識，決定直接搭捷運到下一站長庚醫院站，由消防救護車協助後送，就近治療。

警方表示，黃男家屬事後有登門道謝，但員警表示只是盡自己職責，也呼籲所有民眾多留意自身健康，提早做好預防準備，以免狀況臨時發生。

桃園市黃姓男子因為沒吃早餐，結果血糖過低，突然癱軟倒臥捷運車廂，嚇壞其他乘客。記者陳俊智／翻攝
桃園市黃姓男子因為沒吃早餐，結果血糖過低，突然癱軟倒臥捷運車廂，嚇壞其他乘客。記者陳俊智／翻攝
桃園市黃姓男子因為沒吃早餐，結果血糖過低，突然癱軟倒臥捷運車廂，嚇壞其他乘客。記者陳俊智／翻攝
桃園市黃姓男子因為沒吃早餐，結果血糖過低，突然癱軟倒臥捷運車廂，嚇壞其他乘客。記者陳俊智／翻攝
桃園市黃姓男子因為沒吃早餐，結果血糖過低，突然癱軟倒臥捷運車廂，嚇壞其他乘客。記者陳俊智／翻攝
桃園市黃姓男子因為沒吃早餐，結果血糖過低，突然癱軟倒臥捷運車廂，嚇壞其他乘客。記者陳俊智／翻攝
桃園市黃姓男子因為沒吃早餐，結果血糖過低，突然癱軟倒臥捷運車廂，嚇壞其他乘客。記者陳俊智／翻攝
桃園市黃姓男子因為沒吃早餐，結果血糖過低，突然癱軟倒臥捷運車廂，嚇壞其他乘客。記者陳俊智／翻攝

機場捷運 早餐

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