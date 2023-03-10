台中女夜店喝完酒駕…失控撞爛車頭 5人一度受困車內

潘女酒駕失控撞爛車頭。記者曾健祐／翻攝 台中潘姓女子昨晚和一群家住南投的朋友到台中夜店喝酒，清晨5點多潘竟酒駕開車載其他4人要回家，結果行經南屯區失控撞爛車頭，整車5人一度受困車內，警消使用破壞器材將5人救出送醫，所幸均意識清楚，潘女經酒測值達0.4，警方將依公共危險罪嫌送辦。

台中第4分局調查，潘女（25歲）今清晨5點多經環中路要左轉時，疑似未注意車輛自撞快慢車道分隔島的水泥石柱，造成車頭全毀，包括潘在內及車上4名友人都受傷。

台中消防局獲報出動春社分隊共2車6人，到場時因有人受困車內，經使用破壞器材將車輛板金破壞後救出，駕駛潘女腰部疼痛、肢體擦傷，另3名男乘客頭部、肢體多有擦傷，還有1名17歲女乘客也肢體疼痛，所幸5人均意識清楚，全部送醫治療。

警方對潘女施以呼氣酒測數值達每公升0.4毫克，顯然已超標，初步調查一群人昨晚一起到夜店喝酒，一早潘開車要載友人回南投埔里，卻因酒駕肇事，警方將依公共危險罪嫌將潘女送辦。

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