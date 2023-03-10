賓士車超速遭吊扣牌照 情侶異想天開掛偽牌上路

警方發現違規併排停車的賓士車，前後懸掛的牌照是偽造的。記者林保光／翻攝 周姓男子駕駛張姓女友的賓士轎車，並排停車遇警方取締，員警發覺，這輛賓士車的牌照已遭吊扣，可是前後仍懸掛牌照，查出竟是偽造的牌照。周承認開女友的賓士車超速遭吊扣牌照，2人才透過網路找人偽造牌照。警方將周、張依行使偽造特種文書罪嫌移送法辦。

據了解，周姓男子（25歲）3月8日下午駕駛張姓女友（27歲）的賓士車，在高雄市前金區瑞源路並排停車，員警取締時，周急忙跑來要移車，但員警發覺，這輛賓士車的牌照應在吊扣中，追問周為什麼還有牌照懸掛在車上，周才說出請人訂作的。

警方逮捕周姓男子，並通知車主張女到案追查全案；周不諱言，承認他開賓士車在省道嚴重超速，女友的賓士車牌照才遭吊扣。據悉，周、張2人因賓士車沒牌照難以開上路，從網路社群，發現有「客製車牌」的賣家，便聯繫下訂，涉嫌製造出假照牌。