賓士車超速遭吊扣牌照 情侶異想天開掛偽牌上路
周姓男子駕駛張姓女友的賓士轎車，並排停車遇警方取締，員警發覺，這輛賓士車的牌照已遭吊扣，可是前後仍懸掛牌照，查出竟是偽造的牌照。周承認開女友的賓士車超速遭吊扣牌照，2人才透過網路找人偽造牌照。警方將周、張依行使偽造特種文書罪嫌移送法辦。
據了解，周姓男子（25歲）3月8日下午駕駛張姓女友（27歲）的賓士車，在高雄市前金區瑞源路並排停車，員警取締時，周急忙跑來要移車，但員警發覺，這輛賓士車的牌照應在吊扣中，追問周為什麼還有牌照懸掛在車上，周才說出請人訂作的。
警方逮捕周姓男子，並通知車主張女到案追查全案；周不諱言，承認他開賓士車在省道嚴重超速，女友的賓士車牌照才遭吊扣。據悉，周、張2人因賓士車沒牌照難以開上路，從網路社群，發現有「客製車牌」的賣家，便聯繫下訂，涉嫌製造出假照牌。
周姓男子涉嫌將偽造牌照懸掛上賓士車，繼續上路，天真以為不會遭發現，不料為購物因並排停車，不但吃罰單，而且害女友也一同吃上行使偽造特種文書官司。
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