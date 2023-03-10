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影／土城公司清晨冒出濃煙 一度傳移工受困…入內搜索未發現

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區亞洲路上一間公司今天清晨冒出濃煙，一度傳出有一名外籍移工受困，消防局加派人力到場，消防人員入內搜索未發現有人員受困，起火原因待查。

新北市消防局今天清6時30分許獲報，土城區亞洲路一間公司冒出黑煙，消防人員迅速到達，進行鐵捲門破門，發現火勢可能向2樓延燒，由於鄰居表示，裡面疑似有一名外籍移工未逃出，立即升級三級火警，加派消防人車，總共20車80人到場。

消防人員為加強人命搜索，布4線水線共12人冒險入室，在火場1樓及2樓來回搜索，均未發現有外籍移工受困，已聯絡工廠負責人再次確認無人受困火警，燃燒物為機台，面積約5平方公尺，火勢在30分後完全熄滅，確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市土城區亞洲路上一間公司今天清晨冒出濃煙，一度傳出有一名外籍移工受困，消防局加派人力到場，消防人員入內搜索未發現有人員受困，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區亞洲路上一間公司今天清晨冒出濃煙，一度傳出有一名外籍移工受困，消防局加派人力到場，消防人員入內搜索未發現有人員受困，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝
新北新土城區亞洲路上一間公司今天清晨冒出濃煙，一度傳出有一名外籍移工受困，消防局加派人力到場，消防人員入內搜索未發現有人員受困，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝
新北新土城區亞洲路上一間公司今天清晨冒出濃煙，一度傳出有一名外籍移工受困，消防局加派人力到場，消防人員入內搜索未發現有人員受困，起火原因待查。記者王長鼎／翻攝

移工 火災

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