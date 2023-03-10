影／土城公司清晨冒出濃煙 一度傳移工受困…入內搜索未發現

新北市土城區亞洲路上一間公司今天清晨冒出濃煙，一度傳出有一名外籍移工受困，消防局加派人力到場，消防人員入內搜索未發現有人員受困，起火原因待查。

新北市消防局今天清6時30分許獲報，土城區亞洲路一間公司冒出黑煙，消防人員迅速到達，進行鐵捲門破門，發現火勢可能向2樓延燒，由於鄰居表示，裡面疑似有一名外籍移工未逃出，立即升級三級火警，加派消防人車，總共20車80人到場。