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高雄女通緝犯在超商行竊露餡 淚眼苦求警無效送辦

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市一超商店長本周一於門市盤點時，竟發現貨物數量不齊疑似遇上盜賊，經調閱監視器確認，當晚綁馬尾的張姓女子涉嫌重大，隔日，店長發現張女再度走進超商隨即報案；經警詢問，張女坦言行竊且意外發現，她竟被橋頭地檢署發布通緝，全案依竊盜罪函送偵辦，另通緝部分則解送橋頭地檢歸案。

楠梓區立民路上某超商店長3月7日報案指稱，因盤點店內貨物有數量短缺，前晚比對監視器，發現綁馬尾女子竊取店內傳輸充電線1條及巧克力2條後離去，沒想到她隔天竟大膽再次走進超商購物。

張女對警辯稱，當時因錢沒帶夠，才會伸手偷竊；經警進一步查證身分，發現張女同時是臺灣橋頭地檢署發布的通緝犯，張女淚眼婆娑地辯稱，因在外地工作故未收到通知信函，不過，警指出先前欲通知張女到案時，卻不斷被掛電話，如今卻在超商行竊遭逮，現場告知她相關權利後帶返所內偵詢，並依竊盜犯行依竊盜罪函送偵辦，另通緝部分，則解送橋頭地檢歸案。

超商監視器顯示張姓女子偷取三樣商品。記者古和純／翻攝
超商監視器顯示張姓女子偷取三樣商品。記者古和純／翻攝
超商監視器明顯看出，張姓女子偷取物品，並未結帳逕自離去。記者古和純／翻攝
超商監視器明顯看出，張姓女子偷取物品，並未結帳逕自離去。記者古和純／翻攝

超商 通緝 竊盜

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