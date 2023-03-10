高雄女通緝犯在超商行竊露餡 淚眼苦求警無效送辦

高雄市一超商店長本周一於門市盤點時，竟發現貨物數量不齊疑似遇上盜賊，經調閱監視器確認，當晚綁馬尾的張姓女子涉嫌重大，隔日，店長發現張女再度走進超商隨即報案；經警詢問，張女坦言行竊且意外發現，她竟被橋頭地檢署發布通緝，全案依竊盜罪函送偵辦，另通緝部分則解送橋頭地檢歸案。

楠梓區立民路上某超商店長3月7日報案指稱，因盤點店內貨物有數量短缺，前晚比對監視器，發現綁馬尾女子竊取店內傳輸充電線1條及巧克力2條後離去，沒想到她隔天竟大膽再次走進超商購物。