油沒了！一家3口騎噗噗遊南橫 卡山區崩潰巧遇警伸援

家住屏東市張姓一家3口，日前騎機車至南橫一日遊，沒想到在偏僻的山區半途機車拋錨，該山路曲折上下坡段交錯蜿蜒，就在全家界臨崩潰時，山區警員路過主動協助，所幸警協助將油加滿後，全家又能重新上路，一覽沿途風光。

高雄市六龜分局桃源分駐所長林濰濬、警員張信輝，日前在山區巧遇50歲張姓男子，當時張滿臉倦容緩緩地推著機車行走，2警主動趨前關心得知，張男偕同妻小騎乘機車本要環遊南台灣，一大早從屏東市區出發，原預計一路遊覽沿途風光後，在梅蘭加油站加油，沒想到，路途遙遠超乎預期，半桶油見底後，機車也隨之熄火。

張男指出，從南橫公路台20線88公里處就開始獨自推車，幸好能碰上熱心警員及時協助加油，一家三口才不用再走上15公里路程，得遠至梅蘭加油站才將機車發動。