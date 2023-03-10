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油沒了！一家3口騎噗噗遊南橫 卡山區崩潰巧遇警伸援
家住屏東市張姓一家3口，日前騎機車至南橫一日遊，沒想到在偏僻的山區半途機車拋錨，該山路曲折上下坡段交錯蜿蜒，就在全家界臨崩潰時，山區警員路過主動協助，所幸警協助將油加滿後，全家又能重新上路，一覽沿途風光。
高雄市六龜分局桃源分駐所長林濰濬、警員張信輝，日前在山區巧遇50歲張姓男子，當時張滿臉倦容緩緩地推著機車行走，2警主動趨前關心得知，張男偕同妻小騎乘機車本要環遊南台灣，一大早從屏東市區出發，原預計一路遊覽沿途風光後，在梅蘭加油站加油，沒想到，路途遙遠超乎預期，半桶油見底後，機車也隨之熄火。
張男指出，從南橫公路台20線88公里處就開始獨自推車，幸好能碰上熱心警員及時協助加油，一家三口才不用再走上15公里路程，得遠至梅蘭加油站才將機車發動。
六龜分局長何正光表示，山嶺道路充斥各種不可預期性的意外，請民眾上山前務必做好相關準備工作，出門旅遊前，應先檢查5油（變速箱油、引擎機油、剎車油、動力方向油、汽油），4輪（胎壓）及3水（電瓶水、電瓶水箱水、雨刷水），以確保旅遊品質與安全。
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