北市信義區公寓大火！小姊弟受困陽台救出 父不幸罹難

台北市信義區和平東路三段一棟公寓，今早6時許，五樓發生火警，附近民眾發現火光，連忙通報消防局，消防人員到場後，發現一名11歲女童和6歲弟弟被困在五樓後陽台。

消防人員緊急搶救，姊弟焦急呼救，表示父親還在屋內，姊弟救出時意識清楚，送台北醫學大學附設醫院救治，消防人員滅火後，在屋內找到姊弟父親遺體，至於母親因為人在國外，因此逃過一劫。至於起火原因，還要等消防局進一步鑑識。 台北市和平東路三段一棟公寓，今早6時許，五樓發生火警，附近民眾發現火光，連忙通報消防局，消防人員到場後，發現一名11歲女童和6歲弟弟被困在五樓後陽台，消防人員滅火後，在屋內找到姊弟父親遺體。記者廖炳棋/翻攝 台北市和平東路三段一棟公寓，今早6時許，五樓發生火警，附近民眾發現火光，連忙通報消防局，消防人員到場後，發現一名11歲女童和6歲弟弟被困在五樓後陽台，消防人員滅火後，在屋內找到姊弟父親遺體。記者廖炳棋/翻攝 台北市和平東路三段一棟公寓，今早6時許，五樓發生火警，附近民眾發現火光，連忙通報消防局，消防人員到場後，發現一名11歲女童和6歲弟弟被困在五樓後陽台，消防人員滅火後，在屋內找到姊弟父親遺體。記者廖炳棋/翻攝 台北市和平東路三段一棟公寓，今早6時許，五樓發生火警，附近民眾發現火光，連忙通報消防局，消防人員到場後，發現一名11歲女童和6歲弟弟被困在五樓後陽台，消防人員滅火後，在屋內找到姊弟父親遺體。記者廖炳棋/翻攝 台北市和平東路三段一棟公寓，今早6時許，五樓發生火警，附近民眾發現火光，連忙通報消防局，消防人員到場後，發現一名11歲女童和6歲弟弟被困在五樓後陽台，消防人員滅火後，在屋內找到姊弟父親遺體。記者廖炳棋/翻攝 台北市和平東路三段一棟公寓，今早6時許，五樓發生火警，附近民眾發現火光，連忙通報消防局，消防人員到場後，發現一名11歲女童和6歲弟弟被困在五樓後陽台，消防人員滅火後，在屋內找到姊弟父親遺體。記者廖炳棋/翻攝