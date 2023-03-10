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北市信義區公寓大火！小姊弟受困陽台救出 父不幸罹難

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義區和平東路三段一棟公寓，今早6時許，五樓發生火警，附近民眾發現火光，連忙通報消防局，消防人員到場後，發現一名11歲女童和6歲弟弟被困在五樓後陽台。

消防人員緊急搶救，姊弟焦急呼救，表示父親還在屋內，姊弟救出時意識清楚，送台北醫學大學附設醫院救治，消防人員滅火後，在屋內找到姊弟父親遺體，至於母親因為人在國外，因此逃過一劫。至於起火原因，還要等消防局進一步鑑識。

台北市和平東路三段一棟公寓，今早6時許，五樓發生火警，附近民眾發現火光，連忙通報消防局，消防人員到場後，發現一名11歲女童和6歲弟弟被困在五樓後陽台，消防人員滅火後，在屋內找到姊弟父親遺體。記者廖炳棋/翻攝
台北市和平東路三段一棟公寓，今早6時許，五樓發生火警，附近民眾發現火光，連忙通報消防局，消防人員到場後，發現一名11歲女童和6歲弟弟被困在五樓後陽台，消防人員滅火後，在屋內找到姊弟父親遺體。記者廖炳棋/翻攝
台北市和平東路三段一棟公寓，今早6時許，五樓發生火警，附近民眾發現火光，連忙通報消防局，消防人員到場後，發現一名11歲女童和6歲弟弟被困在五樓後陽台，消防人員滅火後，在屋內找到姊弟父親遺體。記者廖炳棋/翻攝
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台北市和平東路三段一棟公寓，今早6時許，五樓發生火警，附近民眾發現火光，連忙通報消防局，消防人員到場後，發現一名11歲女童和6歲弟弟被困在五樓後陽台，消防人員滅火後，在屋內找到姊弟父親遺體。記者廖炳棋/翻攝
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