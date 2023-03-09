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經典賽／首場突破僵局 義大利壓制古巴奪首勝

國五連環追撞車禍 汽車撞上緩衝車再遭後車追撞釀2傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

國五南下9公里處今晚9時許發生連環追撞車禍，一輛汽車先撞上緩衝車再遭後車追撞，造成2人受傷送醫。至於車禍發生原因現由國道警方調查釐清中。

新北市消防局今天晚上9時45分獲報，在新北市石碇區國五南下9公里處發生車禍意外，疑似有人受困車內，第四救災救護大隊出動6車12人前往救援，消防人員到場發現一男一女共兩人受困車內，立即破壞車體協助2人脫困，意識清楚多處擦挫傷，將傷者送往北市萬芳醫院治療。

據報案的國道施工人員表示，一輛汽車疑似未注意車前狀況，先撞上維護施工車輛的緩衝車尾，卻又遭後方另一輛汽車追撞，導致撞上緩衝車的汽車內的駕駛及乘客夾困受傷。至於車禍發生原因及雙方責任歸屬，現由國道警方調查釐清中。

國五南下9公里處今晚9時許發生連環追撞車禍，一輛汽車先撞上緩衝車再遭後車追撞，造成2人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
國五南下9公里處今晚9時許發生連環追撞車禍，一輛汽車先撞上緩衝車再遭後車追撞，造成2人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
國五南下9公里處今晚9時許發生連環追撞車禍，一輛汽車先撞上緩衝車再遭後車追撞，造成2人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
國五南下9公里處今晚9時許發生連環追撞車禍，一輛汽車先撞上緩衝車再遭後車追撞，造成2人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
國五南下9公里處今晚9時許發生連環追撞車禍，一輛汽車先撞上緩衝車再遭後車追撞，造成2人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
國五南下9公里處今晚9時許發生連環追撞車禍，一輛汽車先撞上緩衝車再遭後車追撞，造成2人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝

車禍 國道

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