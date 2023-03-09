國五連環追撞車禍 汽車撞上緩衝車再遭後車追撞釀2傷

國五南下9公里處今晚9時許發生連環追撞車禍，一輛汽車先撞上緩衝車再遭後車追撞，造成2人受傷送醫。至於車禍發生原因現由國道警方調查釐清中。

新北市消防局今天晚上9時45分獲報，在新北市石碇區國五南下9公里處發生車禍意外，疑似有人受困車內，第四救災救護大隊出動6車12人前往救援，消防人員到場發現一男一女共兩人受困車內，立即破壞車體協助2人脫困，意識清楚多處擦挫傷，將傷者送往北市萬芳醫院治療。