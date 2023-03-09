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相約尋短？台中公寓一對男女一死一重傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區太原七街的一間公寓，在今晚8時許傳出有緊急救護案件，需要消防隊破門，經消防隊員破門後發現，套房內有一對男女躺在床上，床邊有燃燒木炭的鐵盆，年約40歲的女子已屍僵、明顯死亡，年約29歲男子則無生命跡象，已送往中國醫藥大學急救，詳細的案發原因，仍待後續釐清。

台中市消防局在今晚8時許，接獲一名女子報案，稱她的弟弟反鎖在北區太原七街的租屋處，狀況不明，需要搶救，文昌消防分隊獲報到場後，利用電動破門器破門入內，當時一對男女躺在床上，年長的女子已屍僵，明顯死亡，男子則無生命跡象，送往中國醫藥大學附設醫院急救，床邊擺有炭盆，全案將由第二警分局釐清案情。

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台中市消防局在今晚獲報，北區太原七街有緊急救護案件，消防隊破門後，一對男女疑似燒炭，女子已明顯死亡，男子送醫急救。圖／本報資料照
台中市消防局在今晚獲報，北區太原七街有緊急救護案件，消防隊破門後，一對男女疑似燒炭，女子已明顯死亡，男子送醫急救。圖／本報資料照

台中市 中國醫藥大學

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