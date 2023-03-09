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影／礁溪老爺酒店傳火警濃煙掩蓋大樓 客人員工緊急疏散

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪老爺酒店傳出火警！宜蘭縣消防局晚上7時3分許，接獲報案，礁溪老爺酒店地下室廚房冒出濃煙，出動6個大隊分隊前往救災，42分許控制住現場狀況，無人受困或受傷。

消防局出動第一大隊、特搜大隊、宜蘭、壯圍、頭城、礁溪分隊，7時13分許救災車組抵達現場；29分許現場指揮官回報，地下1樓廚房油鍋起火，導致排油煙機油管燃燒冒煙；42分許，指揮官回報已控制火勢，無人受困受傷，仍在執行排煙作業。

據了解，起火成因可能是燒菜火太大燒到排煙管，引起大煙甚至蓋住整棟大樓，不確定是否起火，詳細原因待調查；礁溪老爺酒店第一時間疏散所有客人與員工，並提供水與毛巾給客人保暖禦寒。

截至晚上8時，員工、客人已全數疏散；地下室仍在持續冒煙，濃煙沿管線上竄，造成1樓一度冒出火苗，旋即被控制，過程相當驚險；8時20分，消防局調派人員進入1樓大廳。

宜蘭礁溪老爺酒店傳出火警，消防局出動6個大隊、分隊救災。記者戴永華／攝影
宜蘭礁溪老爺酒店傳出火警，消防局出動6個大隊、分隊救災。記者戴永華／攝影
宜蘭礁溪老爺酒店傳出火警，遠處都可看見濃煙。記者戴永華／攝影
宜蘭礁溪老爺酒店傳出火警，遠處都可看見濃煙。記者戴永華／攝影
地下室濃煙一度竄上1樓，旋即被撲滅。圖／讀者提供
地下室濃煙一度竄上1樓，旋即被撲滅。圖／讀者提供
礁溪老爺酒店驚傳火警，地下室、停車場冒出濃煙。記者戴永華／攝影
礁溪老爺酒店驚傳火警，地下室、停車場冒出濃煙。記者戴永華／攝影

酒店 宜蘭 廚房

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