黑衣女漂愛河遭誤認魚群 落水一線之隔讓這分局鬆口氣

郭姓男子今天上午騎單車行經高雄愛河旁，發現河中一團黑影，原以為是魚群，後定睛看驚見是黑衣女載浮載沉，嚇得報案；黑衣女被救起，送醫仍未脫離險境；報案初起，原以為是三民一警分局轄區，後查出女子落水地點屬鼓山警分局，一線之隔，讓三民一警方鬆一口氣。

警方調查，24歲辛姓女子今天上午9時18分許，在同盟路段愛河河面載浮載沉，由於辛女身穿黑衣黑褲，郭姓民眾騎單車晨運經過愛河旁，第一眼誤以為是魚群，後來定睛一看，驚見是女子溺水，趕緊報案。

當時轄區三民一警分局獲報同盟路愛河段有人落水，派員前往現場，消防員同步抵達，先以繩索將溺水黑衣女救起，發現她已無呼吸心跳，施已CPR急救後，送醫搶救，仍未脫離險境。

警方根據現場目擊者描述，發現落水女子是在鼓山區博愛一路的愛河段先落水，因落水地點屬於鼓山警分局轄區，轉交由鼓山警分局警方處理。

警方隨後從附近的一輛機車及車內手機，查出黑衣女身分是24歲辛姓女子，通知辛女母親到醫院，因辛女未脫險，仍住院觀察，警方將進一步釐清她落水原因。

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