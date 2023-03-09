快訊

礁溪老爺酒店傳火警！廚房冒濃煙 急疏散客人

把握好天氣！冷氣團周日報到 最冷時間點下探10度

黑衣女漂愛河遭誤認魚群 落水一線之隔讓這分局鬆口氣

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

郭姓男子今天上午騎單車行經高雄愛河旁，發現河中一團黑影，原以為是魚群，後定睛看驚見是黑衣女載浮載沉，嚇得報案；黑衣女被救起，送醫仍未脫離險境；報案初起，原以為是三民一警分局轄區，後查出女子落水地點屬鼓山警分局，一線之隔，讓三民一警方鬆一口氣。

警方調查，24歲辛姓女子今天上午9時18分許，在同盟路段愛河河面載浮載沉，由於辛女身穿黑衣黑褲，郭姓民眾騎單車晨運經過愛河旁，第一眼誤以為是魚群，後來定睛一看，驚見是女子溺水，趕緊報案。

當時轄區三民一警分局獲報同盟路愛河段有人落水，派員前往現場，消防員同步抵達，先以繩索將溺水黑衣女救起，發現她已無呼吸心跳，施已CPR急救後，送醫搶救，仍未脫離險境。

警方根據現場目擊者描述，發現落水女子是在鼓山區博愛一路的愛河段先落水，因落水地點屬於鼓山警分局轄區，轉交由鼓山警分局警方處理。

警方隨後從附近的一輛機車及車內手機，查出黑衣女身分是24歲辛姓女子，通知辛女母親到醫院，因辛女未脫險，仍住院觀察，警方將進一步釐清她落水原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄愛河又傳落水意外，黑衣女子被消防員救上岸，已無呼吸心跳，緊急被送醫搶救，仍未脫離險境。圖／翻攝南部記者爆料網
高雄愛河又傳落水意外，黑衣女子被消防員救上岸，已無呼吸心跳，緊急被送醫搶救，仍未脫離險境。圖／翻攝南部記者爆料網
高雄愛河又傳落水意外，黑衣女子被消防員救上岸，已無呼吸心跳，緊急被送醫搶救，仍未脫離險境。圖／翻攝南部記者爆料網
高雄愛河又傳落水意外，黑衣女子被消防員救上岸，已無呼吸心跳，緊急被送醫搶救，仍未脫離險境。圖／翻攝南部記者爆料網

愛河 單車 溺水

延伸閱讀

高雄愛河又傳落水意外 黑衣女被救上岸無呼吸心跳

2023愛河國際鐵人三項競賽 張家豪稱王、張綺文封后

鐵人三項愛河沿線比賽 警勸8旬翁勿過街...他一衝出事了

高市警大幅異動200名官警 陳家欽愛將終回高雄

相關新聞

礁溪老爺酒店傳火警！廚房冒濃煙 急疏散客人

宜蘭礁溪老爺酒店，今天晚上傳出火警，疑似地下室排煙管過熱冒出濃煙。據了解，7點3分廚師煮菜時，大火燒到排煙管冒煙，目前正緊急疏散客人...

青年欠8萬還不出遭嘉義黑幫囚禁逼父代還 警迅速逮2嫌

嘉義縣一名20多歲許姓青年，3月7日晚間7點多因欠陳姓債主8萬元無力償還，慘遭債主與其陳姓友人擄走囚禁2小時，並打給許父...

影／梧棲追撞車禍畫面曝光 廂型車頭全毀駕駛雙腿粉碎性骨折

台中市梧棲區今天下午發生追撞車禍，廂型車不明原因追撞前方停等紅燈的大貨車，廂型車駕駛雙腿粉碎性骨折，頭部挫傷送醫急救，肇...

新莊宮廟大火燒毀20坪 幸無人傷亡

今天晚上7時許，新北市新莊區新樹路268巷，一間貨櫃屋宮廟倉庫，突然冒出大量火煙，火勢瞬間竄燒直向天際，新北市消防局獲報...

黑衣女漂愛河遭誤認魚群 落水一線之隔讓這分局鬆口氣

郭姓男子今天上午騎單車行經高雄愛河旁，發現河中一團黑影，原以為是魚群，後定睛看驚見是黑衣女載浮載沉，嚇得報案；黑衣女被救...

「雞肉豪」市場賣肉又賣毒 竹警安居緝毒行動逮人

綽號「雞肉豪」的馮姓男子平日在新竹市一處果菜市場旁經營肉品店，卻掌握大市場每日人來人往特性悄悄販毒，為掩人耳目，毒蟲們還...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦