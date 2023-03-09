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海象穩非法電漁蠢動 澎檢專案出海查緝2船9人送辦

中央社／ 澎湖縣9日電

近期澎湖海象趨穩，在檢察官親自帶隊出海查緝下，包括海巡、警、漁政單位組成非法漁撈聯合查緝小組，8日在七美海域查獲漁船非法電魚，當場將2船9人押返偵辦。

澎湖地檢署今天新聞稿指出，非法漁撈聯合查緝小組8日下午由地檢署檢察官吳巡龍親率海巡署艦隊分署第八海巡隊、縣府農漁局、縣警局刑警大隊環保警察隊前往澎湖海域進行非法漁撈聯合稽查。

聯合稽查小組在七美西南20海浬處，當場查2艘漁船正違法以通電纜線套置於拖網撈捕，2船共9人遭押返回港。專案小組查扣漁船、電纜及非法撈捕漁獲。考量蔡男等人訊問詳實交代案情，檢方訊後諭知請回。

澎檢檢察長黃智勇說，海洋資源為澎湖地區最珍貴資產，以非法漁撈將導致海洋資源及生態急速枯竭，實為「寅吃卯糧、債留子孫」，同時也對依法正當捕魚漁民不公平，籲請所有漁民能存有與海洋生態共存、共好概念。

澎湖 海巡署 漁民

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