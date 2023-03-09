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青年欠8萬還不出遭嘉義黑幫囚禁逼父代還 警迅速逮2嫌

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣一名20多歲許姓青年，3月7日晚間7點多因欠陳姓債主8萬元無力償還，慘遭債主與其陳姓友人擄走囚禁2小時，並打給許父恐嚇逼還錢，否則將對其子不利；嘉義縣竹崎警分局當晚9點獲報，立即部署警力，2小時內於梅山鄉某超商逮捕2名地方黑幫分子，依刑法妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送嘉義地檢署。

竹崎警分局表示，3月7日晚上9點多接獲1名父親報案稱其子欠錢遭人擄走囚禁逼還錢，警方帶報案人協調，與犯嫌約定地點配合還錢，立即於附近部署多名警力，順利在2小時內將2名20多歲陳姓，有地方黑幫背景的惡煞逮捕。

據了解，許姓青年向有嘉義黑幫背景的20多歲陳嫌債主借8萬元，並採分期償還方式，因只繳交利息未償還本金，7日晚間被犯嫌擄走囚禁，逼其打電話給家人償還債務，許父親接到犯嫌恐嚇「不拿錢來還，就將他兒子轉到其他地方囚禁！」嚇壞直奔分局報警求助。

警方接獲報案，立即安輔許父情緒，了解原因後，請許父不動聲色與陳姓犯嫌約定於梅山鄉街上超商一手交錢一手交人，並部屬多名警力，於雙方見面且見許少年安全當下，迅速逮捕兩名陳姓犯嫌，救出遭囚禁少年，警方調查，陳姓債主犯嫌具有嘉義地方幫派背景。

嘉義縣許姓青年7日晚間因欠無力償還債主8萬本金，慘遭黑幫背景陳姓債主與其陳姓友人擄走囚禁，2嫌2小時後遭警逮捕。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣許姓青年7日晚間因欠無力償還債主8萬本金，慘遭黑幫背景陳姓債主與其陳姓友人擄走囚禁，2嫌2小時後遭警逮捕。記者呂慧瑜／翻攝

嘉義 恐嚇 青年

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