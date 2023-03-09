青年欠8萬還不出遭嘉義黑幫囚禁逼父代還 警迅速逮2嫌

嘉義縣一名20多歲許姓青年，3月7日晚間7點多因欠陳姓債主8萬元無力償還，慘遭債主與其陳姓友人擄走囚禁2小時，並打給許父恐嚇逼還錢，否則將對其子不利；嘉義縣竹崎警分局當晚9點獲報，立即部署警力，2小時內於梅山鄉某超商逮捕2名地方黑幫分子，依刑法妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送嘉義地檢署。

竹崎警分局表示，3月7日晚上9點多接獲1名父親報案稱其子欠錢遭人擄走囚禁逼還錢，警方帶報案人協調，與犯嫌約定地點配合還錢，立即於附近部署多名警力，順利在2小時內將2名20多歲陳姓，有地方黑幫背景的惡煞逮捕。

據了解，許姓青年向有嘉義黑幫背景的20多歲陳嫌債主借8萬元，並採分期償還方式，因只繳交利息未償還本金，7日晚間被犯嫌擄走囚禁，逼其打電話給家人償還債務，許父親接到犯嫌恐嚇「不拿錢來還，就將他兒子轉到其他地方囚禁！」嚇壞直奔分局報警求助。