台中母不堪長期照顧兒釀人倫悲劇 學者：應設補破網

台中市大里區昨晚驚傳母子雙屍命案，疑似母親長期照顧有精神狀況的兒子，身心俱疲下用安眠藥將兒子迷昏殺害再輕生。社工系學者表示，有長照需求家庭壓力都很大，很多資源無法及時介入，應設法補破網，加強宣導相關扶助措施。中市府表示，該戶家庭沒有福利身分及身心障礙證明，也未有通報或申請紀錄，後續民政系統將啟動關懷，如有福利需求將轉介社會局。

據調查，陳姓屋主和妻子育有一對子女，四人同住，兒子因智能有問題且過動，生活無法自理，晚上偶還會尖聲驚叫，平日在家都在打手遊。陳姓屋主夫妻從事貼磁磚工作，外出工作時都會將兒子帶在身邊。

警方說，陳妻為了照顧兒子十分辛苦，陳父偶會罵兒子，兒子被罵都會找媽媽，兩人感情很好。但陳妻近年失眠並有憂鬱情形，已服藥10年，研判她因不堪長期照護兒子，身心俱疲，才造成人倫悲劇。

朝陽科技大學社會工作系系主任陳斐虹指出，陳妻是兒子的主要照顧者，母子關係緊密，但長年照顧下，她未把兒子當作一個獨立個體，當照顧壓力破表，認為自己照顧不了兒子，家中又無人可接手幫忙，加上自身長期服藥，致精神狀況不佳做出錯誤判斷，引發悲劇。

陳斐虹說，「即便孩子有智能或身障狀況，也是獨立個體」，且兒子若到醫院鑑定，符合身障資格，可動用身障資源，可惜陳家並未有人及時尋求外援，選擇獨自承擔，釀成人倫悲劇。

陳斐虹提到，政府社福及網絡的建置愈趨完善，可惜大眾未善加利用，政府應加強宣導，設法補破網，讓脆弱家庭願意釋出求助訊號，甚至鄰居及里長發現有符合脆弱家庭的情況，也能主動致電給當地社會局通報，讓大眾資源介入扶助。

台中市社會局長廖靜芝表示，這起悲劇讓人遺憾，呼籲有需要幫助的家庭，可釋出求助訊號，讓政府介入幫忙，可杜絕悲劇發生。

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