九旬老榮民一次狠領300萬 警戳穿買黃金真詐騙保積蓄
桃園市90歲何姓老榮民今天神情緊張前往平鎮區興安路一家郵局，向櫃台人員說「我要一次領300萬元」，櫃台人員驚覺有異，老人說要購買黃金投資賺錢，櫃員緊急通報，員警到場安撫和說明詐騙手法，最後成功保住老人一生積蓄。
平鎮分局平鎮所長姜國襄表示，家住平鎮區的何姓老榮民今年90歲，1949年隨國軍來台的退伍軍人，老榮民日前接到一通自稱從事黃金買賣投資的女子遊說，佯稱可以幫忙投資黃金賺取高額獲利，讓何姓老人信以為真，誤為買賣黃金投資可賺大錢。
何姓老人今天拿存摺及印鑑跑到該郵局，向櫃台人員說要提領帳戶300萬元，他在填寫提款單據時，面對櫃台人員詢問置之不理，櫃員好言話家常拖延時間及報警，老人告知帳戶300萬是他一生積蓄，要用來投資黃金買賣。
警方趕到與櫃台人員一起勸說老人遇到電話詐騙，起初老人深信可以投資黃金發財，執意不信警方說法，員警解釋詐騙集團利用假投資詐騙實例，老人終於相信「通話女業務員」是騙子，成功保住積蓄，他向警方表示感謝。
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