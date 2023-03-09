快訊

股民狂喜！陽明海運去年獲利達1,806億元創新高 配發股利20元

島不大…地毯式搜索金門士兵仍失聯 父親抵二膽島協尋

3月20日起輕症確診者改「0+N」 勞保傷病給付沒得領了

助詐團提款洗錢 刑事局中打逮19人法辦

中央社／ 台中9日電

江姓男子等人成立車手及收水犯罪集團，設置多家中古車商人頭公司，協助詐騙集團贓款提領再經由虛擬貨幣移轉洗錢，刑事局日前破獲車手及收水集團逮捕江男等19人，都被依法送辦。

刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿表示，刑事局針對國內假投資詐騙平台以系統性過濾分析，鎖定「智能化量化社區」詐騙平台偵辦，並追查協助詐騙集團提領贓款的車手及收水（收取車手提領的款項）犯罪集團。

刑事局中打查出，以28歲江男、22歲陳男為首的車手及收水犯罪集團，與設在境外的詐騙話務機房配合，江男設置多家中古車商人頭公司，作為國內被害人詐騙款項終端層轉帳戶，由車手提領贓款後，透過「假幣商」將不法所得經由虛擬貨幣移轉洗錢予電信詐騙集團。

刑事局中打第6隊經長期蒐證，掌握涉案集團組織架構及犯罪事證後，報請台中地檢署指揮，與台中市政府警察局、南投縣政府警察局出動百名警力，於民國111年12月19日起，陸續前往集團位於台北市大安區的6處據點搜索、拘提。

辦案人員共拘捕江姓及陳姓主嫌等19人到案，並查扣現金新台幣353萬7000元、汽車3部、電腦、手機、公司大小章等贓證物。

警方全案詢問後，將江男等19人依涉嫌詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪，移送台中地方檢察署偵辦，其中江姓等4人遭檢方聲押獲法院裁准。

詐騙集團 車手 警察

延伸閱讀

影／小黃運將當車手日領319萬 扶手、後座保險箱塞滿錢

靈骨塔詐團盯上失利韭菜 近百人遭扒3次皮

打工被騙遭囚凌虐淪洗錢人頭 行員報訊...彰化警及時救出4人

DNA實驗室成立30年 刑事局：年鑑定案已逾1萬件

相關新聞

彰化木材堆置場延燒26小時致空汙 開挖蓄水池滅火中

彰化縣田中鎮與溪州鄉交界處的大同北路段一場木材堆置場火警已延燒26小時，消防隊及義消出動69人接力滅火，但因是木材易燃物...

影／梧棲追撞車禍畫面曝光 廂型車頭全毀駕駛雙腿粉碎性骨折

台中市梧棲區今天下午發生追撞車禍，廂型車不明原因追撞前方停等紅燈的大貨車，廂型車駕駛雙腿粉碎性骨折，頭部挫傷送醫急救，肇...

男子紅燈違規左轉 安平警線上巡邏查獲通緝犯

43歲黃姓水電男工人，今天下午2點30分騎機車行經台南市安平區國平路違規闖紅燈左轉，巡邏員警攔查開單，比對他身分資料時，...

九旬老榮民一次狠領300萬 警戳穿買黃金真詐騙保積蓄

桃園市90歲何姓老榮民今天神情緊張前往平鎮區興安路一家郵局，向櫃台人員說「我要一次領300萬元」，櫃台人員驚覺有異，老人...

台中母不堪長期照顧兒釀人倫悲劇 學者：應設補破網

台中市大里區昨晚驚傳母子雙屍命案，疑似母親長期照顧有精神狀況的兒子，身心俱疲下用安眠藥將兒子迷昏殺害再輕生。社工系學者表...

影／台南市北區發生火燒車 冒出熊熊火光和大量濃煙

台南市北區東豐路今天下午2點多發生火燒車意外，男駕駛開車行經該路段突發現後座起火，連忙下車，消防分隊接獲報案到場滅火，火...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦