彰化木材堆置場延燒26小時致空汙 開挖蓄水池滅火中
彰化縣田中鎮與溪州鄉交界處的大同北路段一場木材堆置場火警已延燒26小時，消防隊及義消出動69人接力滅火，但因是木材易燃物，面積又大，悶燒不易撲滅，也產生空氣汙染，消防局已協調引用一旁灌溉排水溝水源，並開挖蓄水池，將埋在底層的火源挖出丟進蓄水池降溫，持續滅火中。
由於最近彰化地區空氣品質不佳，民眾也懷疑，是不是和最近彰化公墓雜草火警多、及木材堆置場火警有關，彰化環保局長江培根表示，中部地區近日是區域性的空氣品質不佳，應和火警無直接關係，但火警產生的濃煙一定也不利空氣品質，對於木材堆置場是否是因人為疏失而火災，並造成空氣汙染，將會同消防局鑑識調查，若涉及過失責任，將以空汙法開罰。
田中鎮新興段與溪州鄉大同北路交界處的產業道路旁昨天下午2點多發生火警，由於是業者堆置製作太空包的樹枝木屑易燃物，面積約1、2百坪，且堆置高達3、4樓層高，一旁又有三合院民宅、和鐵皮屋，消防隊昨天漏夜阻斷火場，以免火勢延燒到民宅，但因大面積樹枝木屑悶燒不易撲滅，消防局共出動田中、北斗、二林等共12個消防分隊69人、1 5車消防車搶救至今天下午持續搶救中。
彰化縣第二大隊大隊長葉明波表示，已協調水利單位讓消防隊引用火場旁的灌溉排水溝，並出動怪手挖開火場的木屑和木材，在一旁正在開挖大蓄水池，再引水注入蓄水池，把挖出的底層已被悶燒的木材及餘燼丟進蓄水池降溫，減緩底層持續悶燒，以達到滅火效果。
彰化縣環保局表示，該木材堆置場曾因再利用雜木或裁剪後的廢枝因有破碎行為 ，但未申請廢棄物清理計劃書，被環保局依違反廢棄物清理法處罰鍰6千元，並因限期改善未完成改善按次處罰共3次 ，累計罰款1.8萬元，且該場用地也違反區域計畫法，曾裁罰2次分別為10萬及12萬元，並限期改善 ，因未恢復原狀，地政處將依法移送地檢署。
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