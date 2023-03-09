破電纜案獎金12萬 台電發破案獎金遠比警局大方
彰化地區去年發生多起電纜線遭竊案件，總長度約9129公尺，經彰化縣警察局鹿港分局及北斗分局分別破獲電纜線竊案共8件，並移送彰化地檢署起訴，對打擊電纜線偷竊發揮遏止效果，台電彰化區營業處處長黃振興今天分別前往兩分局表達感謝，並各頒給12萬及6萬元破案獎金。
台電發給的破案獎金，竟然比警察局頒發的破案獎金大方許多，讓很有基層員警都十分驚訝。據了解，像類似竊盜案件，縣警局頒發的獎金頂多2000到3000元打發，對於台電的大手筆，很多員警都非常羨慕，希望也有機會幫忙台電破案。
台電彰化區營業處處長黃振興說，因原物料上漲帶動廢五金等原料價格高漲，銅製電纜往往成為行竊目標，竊賊為避人耳目，多鎖定鹿港、和美、伸港、福興、北斗、二林等偏僻及人煙稀少地區行竊。
黃振興說，電纜失竊後，不僅造成停電致路燈不亮，也影響民眾生活，被竊的電線裸露或下垂也可能發生感電事故，因此近年來，台電積極與警方合作防制、偵辦電纜失竊案，展現查緝決心。
台電並呼籲資源回收業者，如發現來路不明電纜，或導線外皮上印有台電「TPC」標誌的電纜線，應拒絕回收並檢舉不法，也呼籲民眾勇於檢舉不法，如果民眾發現有人從事偷竊電纜線、剝掉或焚燒電纜線塑膠外皮，及囤積來路不明電纜線等情形時，可打撥打報案電話110或台電24小時服務專線1911檢舉提供線索，如經檢舉破獲後，台電將發給獎勵金。
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