高雄法院前連撞4轎車側翻 駕駛輕傷警一查他得進法院

陳姓男子今天清晨駕車行經大同二路高雄地院前，失控衝撞路邊4輛轎車，陳男座車側翻，警方獲報趕抵，陳已徒步逃離約50公尺，警方攔截，聞到他身上散發酒味，測出每公升達0.19毫克酒測值，當場依公共危險罪嫌現行犯送辦。

警方指出，27歲的陳姓男子今天清晨5時50分許，駕駛Toyota轎車行經前金區大同二路與河東路口的高雄地院旁，失控連續衝撞停在路邊的轎車，整輛車騎上其中一輛轎車車頂後，側翻路邊。

警方獲報趕抵，陳男當時自行脫困，頭部受傷、手部擦挫傷，徒步逃離肇事現場約50公尺，警網將他攔下，聞到他身上散發酒氣，當場對他施以酒測，酒測值達每公升0.19毫克。

陳坦承喝酒，警方發現他不僅無照酒駕駕車，肇事前，還闖紅燈且逆向，所幸酒駕行為未波及其他人，警詢後依公共危險罪嫌將陳移送法辦，另依違反交通管理處罰條例，對陳開出闖紅燈者，可罰1800元到5400元罰鍰；另逆向駕駛可處600元以上1800元以下罰鍰罰單；另無照駕駛則開出可處6000元以上1萬2,000元以下罰鍰的罰單。

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