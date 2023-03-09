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桃園未婚男久病未癒困擾 溺斃知名景點

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市35歲江姓男子疑似長期罹患思覺失調症困擾，久病不癒，今天早上心情不好，前往知名景點龍潭區龍潭大池，不幸落水溺斃，桃園市消防局119據報搶救上岸，江男已無心跳、呼吸，家屬放棄急救，警方初步排除外力因素，進一步查明江男落水死因。

桃園消防局、警方表示，家住龍潭區的江姓男子，未婚在家，疑似患思覺失調症未癒，長期受到病情影響心情不鬱，之前曾有不慎落水情形，今早家人發現江男不見報案。

消防局119接獲路人通報龍潭大池有人落水載浮載沉，消防員趕到使用繩索牽引及人力搬運將江男搶救上岸時，江男已無心跳及呼吸，家屬放棄急救，警方表示，江男疑因 罹病未癒落水不幸，初步排除外力介入，請家屬製做筆錄，釐清意外原因。

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龍潭區江姓男子久病不癒心情不好，在龍潭大池不幸落水溺斃。記者曾增勳／翻攝
龍潭區江姓男子久病不癒心情不好，在龍潭大池不幸落水溺斃。記者曾增勳／翻攝

桃園 龍潭大池 思覺失調症

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