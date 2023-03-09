快訊

不想當普亭走狗！中亞國家喬治亞爆發大規模反俄抗爭

確診輕症3月20日起「0+n」 教部建議5日內自請病假、不列考核

輕症「0+n」3月20日上路 指揮中心：中重症才須通報

換錢機整台搬走 以為沒人發現 線上監控報警逮人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區徐、邱兩名慣竊，昨天凌晨，在樹新路一家夾娃娃機店，偷走換零錢機，為躲避警方追查，不但懸掛失竊車牌，還在新莊、泰山兩區亂繞。業主透過遠端監視器監控，發現兩賊犯案報警。警4小時循線在國凱街逮捕兩嫌，但機內4萬多元零錢已經花掉，帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

經調查，徐男（44歲）、邱男（42歲）兩名慣竊，昨天凌晨零時許，潛入新北市樹林區樹新路一家夾娃娃機店，旋即合力搬走換零錢機檯後開車離去。業主透過遠端監視器監控，赫見兩賊犯行，氣得報警處理。

警方受理調閱沿線監視器畫面，發現徐、邱兩男犯案後，開著懸掛失竊車牌休旅車，一路繞經新莊、泰山、五股等處，隨後換掛原本車牌，再開返回樹林區國凱街一處鐵皮屋休息，藉以躲避警方追查。

最後，警方仍以車追人，四小時後，循線在國凱街逮人，但換零錢機及機內4萬7000元零錢早已不見，警帶回兩嫌偵辦，偵詢時，徐、邱兩男辯稱，換錢機檯已丟棄在五股山區，機內4萬7000元零錢也都花光，但短短4小時內，又是凌晨時間犯案，贓款竟能全數花掉，讓警持保留態度，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

新北市樹林區徐、邱兩名慣竊，偷走夾娃娃機檯換零錢機，警方循線逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區徐、邱兩名慣竊，偷走夾娃娃機檯換零錢機，警方循線逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方搜扣徐、邱兩男犯案工具。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方搜扣徐、邱兩男犯案工具。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區徐、邱兩名慣竊，偷走夾娃娃機檯換零錢機，警方循線逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區徐、邱兩名慣竊，偷走夾娃娃機檯換零錢機，警方循線逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區徐、邱兩名慣竊，偷走夾娃娃機檯換零錢機，警方循線逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區徐、邱兩名慣竊，偷走夾娃娃機檯換零錢機，警方循線逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區徐、邱兩名慣竊，偷走夾娃娃機檯換零錢機，警方循線逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區徐、邱兩名慣竊，偷走夾娃娃機檯換零錢機，警方循線逮人送辦。記者曾伯愷／翻攝

延伸閱讀

影／遊民從容摸走2個零錢捐款箱 店員查覺走出去攔小偷

油漆工持刀闖弘光 押女職員進廁所「想操妳」二審重判

證實傳聞！警方偵訊洪政軍後 曝88槍擊案犯案動機

林承諭／泰山經營權之戰：公司派賣全家股票是哪招？市場派如何反制？

相關新聞

離島最前線驚傳逃兵 軍方急跳腳成立專案小組尋找

陸軍金門防衛指揮部今天表示，烈嶼守備大隊二膽守備隊今早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，目前金防部已經成立專案小組全力尋找、...

換錢機整台搬走 以為沒人發現 線上監控報警逮人

新北市樹林區徐、邱兩名慣竊，昨天凌晨，在樹新路一家夾娃娃機店，偷走換零錢機，為躲避警方追查，不但懸掛失竊車牌，還在新莊、...

新北消防赴美消防模擬科技年會 建立城市防災拓展消防外交

新北市政府消防局於2020年曾接獲美國ETC（Environmental Tectonics Corporation）公...

2男機車雙載遇警後座乘客偷溜 躲夜市被警揪出下場曝

高雄吳姓男子騎機車搭載陳姓男子，行經瑞豐夜市停車場，遭警方攔查，陳趁機快閃往夜市躲藏，警方請吳聯繫陳，吳卻狡辯手機沒網路...

「天下第一分局」偵查隊長懸缺近4月 今由他正式掌旗

有「天下第一分局」之稱的台北市警局中山分局，偵查隊長職務懸空近4個月，接任人選引發基層警界熱議，市警局近日調整中階警官人...

影／竹聯幫「弟哥」今出殯 警全程搜證抓違法送辦

竹聯幫忠堂前堂主董桂均上月底逝世後，今天上午出殯，各路道上兄弟齊聚台中送行，台中市警局出動80名警力，全程盤查、蒐證，以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦