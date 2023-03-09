換錢機整台搬走 以為沒人發現 線上監控報警逮人
新北市樹林區徐、邱兩名慣竊，昨天凌晨，在樹新路一家夾娃娃機店，偷走換零錢機，為躲避警方追查，不但懸掛失竊車牌，還在新莊、泰山兩區亂繞。業主透過遠端監視器監控，發現兩賊犯案報警。警4小時循線在國凱街逮捕兩嫌，但機內4萬多元零錢已經花掉，帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
經調查，徐男（44歲）、邱男（42歲）兩名慣竊，昨天凌晨零時許，潛入新北市樹林區樹新路一家夾娃娃機店，旋即合力搬走換零錢機檯後開車離去。業主透過遠端監視器監控，赫見兩賊犯行，氣得報警處理。
警方受理調閱沿線監視器畫面，發現徐、邱兩男犯案後，開著懸掛失竊車牌休旅車，一路繞經新莊、泰山、五股等處，隨後換掛原本車牌，再開返回樹林區國凱街一處鐵皮屋休息，藉以躲避警方追查。
最後，警方仍以車追人，四小時後，循線在國凱街逮人，但換零錢機及機內4萬7000元零錢早已不見，警帶回兩嫌偵辦，偵詢時，徐、邱兩男辯稱，換錢機檯已丟棄在五股山區，機內4萬7000元零錢也都花光，但短短4小時內，又是凌晨時間犯案，贓款竟能全數花掉，讓警持保留態度，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
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