換錢機整台搬走 以為沒人發現 線上監控報警逮人

新北市樹林區徐、邱兩名慣竊，昨天凌晨，在樹新路一家夾娃娃機店，偷走換零錢機，為躲避警方追查，不但懸掛失竊車牌，還在新莊、泰山兩區亂繞。業主透過遠端監視器監控，發現兩賊犯案報警。警4小時循線在國凱街逮捕兩嫌，但機內4萬多元零錢已經花掉，帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

經調查，徐男（44歲）、邱男（42歲）兩名慣竊，昨天凌晨零時許，潛入新北市樹林區樹新路一家夾娃娃機店，旋即合力搬走換零錢機檯後開車離去。業主透過遠端監視器監控，赫見兩賊犯行，氣得報警處理。

警方受理調閱沿線監視器畫面，發現徐、邱兩男犯案後，開著懸掛失竊車牌休旅車，一路繞經新莊、泰山、五股等處，隨後換掛原本車牌，再開返回樹林區國凱街一處鐵皮屋休息，藉以躲避警方追查。