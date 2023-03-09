離島最前線驚傳逃兵 軍方急跳腳成立專案小組尋找
陸軍金門防衛指揮部今天表示，烈嶼守備大隊二膽守備隊今早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，目前金防部已經成立專案小組全力尋找、釐清肇因。
金防部表示，金防部烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵，在今天上午6時許，經值星官發現集合未到，趕緊前往寢室查找，都未發現陳兵的蹤跡，趕緊向主官回報，部隊隨即進行廣播陳兵集合，但陳兵都未出現。
守備隊隨即集合全島人員實施搜索，但迄今尚未尋獲。金防部指出，目前已聯繫家屬，家屬將在下午抵金協處。
據了解，這名陳姓上兵家住新北市，年約26歲，在金門服役已經超過3年，且是大家眼中的涼缺「伙房兵」，有同僚就透露，他平常表現正常，個性很宅，不喜歡到處趴趴走，跟大家相處也如常，室友在凌晨還看到他在睡覺，不知道為何會忽然消失。
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