新北消防赴美消防模擬科技年會 建立城市防災拓展消防外交

新北市政府消防局於2020年曾接獲美國ETC（Environmental Tectonics Corporation）公司邀請，參加消防指揮模擬科技年會，近2年因疫情暫緩辦理，今年再次獲邀發表。

此次赴會由新北市消防局災害搶救科張程翔股長率2名緊急應變指揮學院（ERCA）幹部，於2023年3月7日至8日赴美發表防局使用VR模擬系統訓練經驗，以文化資產領域的林家花園古蹟之建置及跨域交流做進一步說明；年會期間與沙烏地阿拉伯、美國、瑞士、荷蘭、奧地利、卡達、澳洲等各國實務及學術單位共同研討使用者教學經驗與問題解決之道。

新北市政府於108年正式啟用緊急應變指揮學院，作為國際最好的VR訓練場之一，疫情期間訓練及國際交流仍不間斷，獲邀至美國佛羅里達州分享使用、建置及營運等相關經驗，並藉由觀摩國外實務單位使用VR訓練模式，提升訓練多樣性及拓展國際交流管道，有利新北市消防局專業接軌國際。

卡達以2022年國際足協世界盃的VR訓練，奧地利以美洲豹機場消防車模擬器及瑞士國防部與消防訓練中心都有經驗分享，並至奧蘭多市橘郡消防局訓練中心、奧蘭多市消防局及災害應變中心等地參訪，為台灣消防與美國消防單位建立防救災城市外交里程碑。