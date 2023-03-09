2男機車雙載遇警後座乘客偷溜 躲夜市被警揪出下場曝
高雄吳姓男子騎機車搭載陳姓男子，行經瑞豐夜市停車場，遭警方攔查，陳趁機快閃往夜市躲藏，警方請吳聯繫陳，吳卻狡辯手機沒網路、不知對方身分，警方進入夜市揪出陳，一查發現他是詐欺通緝犯，當場將他上銬逮捕。
左營警分局新莊派出所警員陳碧玉，前晚8時許，前往瑞豐夜市機動派出所執行守望勤務，途中發現2名雙載男子看到警車就閃躲，形跡可疑，於是主動趨前攔查。
警方詢問騎機車的20歲吳姓男子時，後座的22歲陳姓男子趁隙快閃逃進夜市，警方質問吳為何後座的男子獨自離去，吳表示，他可能去上廁所，但遭警方打臉，指男子離去的方向和廁所位置不同，當下請吳聯繫對方回來，吳卻狡辯稱手機沒有網路無法聯繫且不知其姓名。
陳警覺得事有蹊蹺，先盤查吳男，發現他無照駕駛，依違反道路交通管理處罰條例第21條掣單告發，開出可罰6000元到1萬2000元的罰單後，獨自進入夜市找陳男。
陳警憑藉敏銳觀察力及對瑞豐夜市場動線的了解，在夜市後方攔獲陳男，查證身分後，發現陳是新北地檢署去年12月23日發布的詐欺通緝犯，立即請求警網支援，陳被逮捕，警詢後解送歸案。
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