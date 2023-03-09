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「天下第一分局」偵查隊長懸缺近4月 今由他正式掌旗

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

有「天下第一分局」之稱的台北市警局中山分局，偵查隊長職務懸空近4個月，接任人選引發基層警界熱議，市警局近日調整中階警官人事，接任人選終於揭曉，今由南港分局偵查隊長陳人嘉正式接任。

中山分局因轄區特性複雜、勤務繁重，被視為台北市「龍頭分局」，也有「天下第一分局」之稱；該分局偵查隊隊長職務，因前隊長去年11月捲入「69會館案」調職而懸缺，接任人選引起警界關注。

隊長職務原本由副隊長闕育任暫代，未料遭逢中階警官人事案屢次延宕，闕育任一代理就代了將近4個月，近日市警局發布中階警官人事調整名單，中山分局偵查隊長職務才終於由南港分局偵查隊長陳人嘉接任，闕育任則升任台北市刑警大隊專員。

陳人嘉今年43歲，警大67期畢業，曾任刑事局偵一大隊偵查員、偵查正，電信偵查大隊偵查正，偵七大隊副隊長，代理保三總隊刑大偵四隊隊長任內專責邊境緝毒工作，曾偵破多件重大刑案、破獲多組詐欺集團及製毒工廠，也曾獲選全國模範警察。

警方指出，陳人嘉2020年底調任台北市警局，曾任刑大偵四隊隊長、南港分局偵查隊長，善於分享辦案經驗及科技偵查技巧、親領員警實作辦案。

據悉，陳人嘉與中山分局長陳金城，曾在南港分局共事過，刑事局偵一大隊時期，其大隊長也是現任北市刑大大隊長盧俊宏，因刑事工作表現獲兩位主官器重，此次人事調整名單出爐前，陳人嘉已是接任中山分局偵查隊長的熱門人選。

有「天下第一分局」之稱的台北市警局中山分局。記者李隆揆／攝影
有「天下第一分局」之稱的台北市警局中山分局。記者李隆揆／攝影
中山分局偵查隊長今由南港分局偵查隊長陳人嘉正式接任。記者李隆揆／翻攝
中山分局偵查隊長今由南港分局偵查隊長陳人嘉正式接任。記者李隆揆／翻攝
中山分局偵查隊副隊長闕育任代理隊長職務近4個月，今升任刑警大隊專員。記者李隆揆／攝影
中山分局偵查隊副隊長闕育任代理隊長職務近4個月，今升任刑警大隊專員。記者李隆揆／攝影

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